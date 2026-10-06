Paramount y Warner Bros se unen para formar Skydance

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- "Harry Potter", "Superman", "Batman", "Bob Esponja", Tom Cruise como Ethan Hunt y hasta los habitantes de Westeros ahora tienen algo en común: forman parte del mismo gigante del entretenimiento.

Paramount concretó durante el día de este martes la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), una operación valuada en 110 mil millones de dólares que reúne bajo una misma empresa algunos de los programas, películas y franquicias más reconocibles de Hollywood.

La compañía resultante llevará el nombre de Skydance y estará encabezada por David Ellison, quien en apenas un año pasó de concretar la unión de su antigua compañía con Paramount a sumar el enorme catálogo de Warner Bros. Discovery.

La dimensión del nuevo conglomerado puede entenderse a través de sus personajes e historias: "Harry Potter" compartirá casa corporativa con "Bob Esponja"; "Batman" y "Superman" estarán bajo el mismo techo que Ethan Hunt, mientras que universos televisivos como "Game of Thrones" y "The Last of Us" convivirán con "Star Trek" y "Yellowstone".

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En total, la nueva compañía tendrá una biblioteca de más de 15 mil películas y miles de horas de programación televisiva.

"Harry Potter", DC y "Game of Thrones": lo que aporta Warner

Con la compra de Warner Bros. Discovery, Skydance incorpora uno de los catálogos cinematográficos y televisivos más importantes de la industria.

Entre sus propiedades más emblemáticas está el mundo de "Harry Potter", que incluye las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe y la saga derivada "Animales fantásticos". A ello se suma la nueva serie televisiva de HBO basada en los libros de J.K. Rowling.

También queda dentro del conglomerado DC, hogar de algunos de los superhéroes más populares, entre ellos "Superman", "Batman", "Wonder Woman" y "Aquaman". DC Studios continuará bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran.

El catálogo cinematográfico de Warner también incluye "The Matrix", "El conjuro", "Destino final" y las películas de "El señor de los anillos", además de clásicos como "Casablanca".

En animación, la adquisición incorpora a personajes que han atravesado generaciones como Bugs Bunny y el resto de los "Looney Tunes", "Scooby-Doo" y "Tom y Jerry".

HBO también entra al nuevo imperio

La operación no se limita al cine. Uno de los activos más importantes que recibe Skydance es HBO y su catálogo de series.

Esto coloca bajo el nuevo conglomerado producciones como "Game of Thrones" y su precuela "House of the Dragon", además de "Los Soprano", "Sex and the City", "The Wire", "The White Lotus" y "The Last of Us".

También se suman títulos de Warner Bros. Television que se convirtieron en fenómenos mundiales, como "Friends" y "The Big Bang Theory".

Casey Bloys, presidente de HBO, permanecerá dentro de la nueva estructura ejecutiva, mientras que HBO Max seguirá figurando entre las principales marcas de streaming del conglomerado.

De "Misión: Imposible" a "Bob Esponja": las armas de Paramount

Pero la otra mitad de este nuevo gigante ya contaba con un catálogo igualmente reconocible.

Paramount Pictures es responsable de franquicias como "Misión: Imposible", encabezada por Tom Cruise desde 1996; "Top Gun", que regresó a las salas con "Top Gun: Maverick"; y "Transformers".

Su biblioteca histórica también incluye películas como "El Padrino", "Forrest Gump" y "Titanic", mientras que entre sus franquicias contemporáneas aparecen "Sonic the Hedgehog", "Scream" y "Actividad paranormal".

A través de CBS Studios, el conglomerado posee además el universo televisivo de "Star Trek", una franquicia nacida en 1966 que se ha extendido durante seis décadas entre televisión y cine.

En el terreno infantil, Paramount aporta Nickelodeon y con él personajes y franquicias como "Bob Esponja", "Las Tortugas Ninja", "Avatar: La leyenda de Aang", "Dora la exploradora" y "Rugrats".

A la lista se suma el universo de "Yellowstone", creado por Taylor Sheridan, así como producciones televisivas como "NCIS" y "CSI".

Skydance controla ahora dos de los estudios históricos de Hollywood, Paramount Pictures y Warner Bros. Pictures, además de New Line Cinema, DC Studios, CBS Studios y Warner Bros. Television.

En streaming reúne a HBO Max y Paramount+, además de Pluto TV y discovery+; mientras que en televisión quedan bajo el mismo conglomerado marcas como CBS, HBO, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Channel, TLC, Food Network, TNT y TBS.

La nueva empresa también tendrá dos importantes divisiones informativas, CBS News y CNN, así como negocios deportivos y de videojuegos.

De acuerdo con la compañía, Paramount y Warner Bros. producirán en conjunto al menos 30 películas para salas de cine cada año y más de 180 programas y series de televisión.