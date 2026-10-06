FIFA permitió a Lionel Mpasi jugar Mundial pese a irregularidades

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GINEBRA (AP) — La FIFA sabía antes del Mundial que Lionel Mpasi, el arquero de la selección de Congo, no era elegible cuando disputó varios partidos de las eliminatorias y le permitió seguir en el torneo, según informes de prensa publicados el martes.

Documentos internos revelan irregularidades en caso Mpasi

The New York Times y el diario francés Le Monde citaron documentos internos de la FIFA sobre el caso de Mpasi, lo que incrementó los cuestionamientos sobre los procesos disciplinarios del organismo rector del fútbol bajo el presidente Gianni Infantino, en la lupa tras el revuelo desatado en el Mundial cuando se anuló la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun.

Según los informes, Mpasi, de 32 años, fue internacional con la selección Sub17 de Francia y nunca completó el proceso de la FIFA para cambiar su elegibilidad a Congo, país con el que tiene vínculos familiares.

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Mpasi disputó los cuatro partidos de la selección africana en el Mundial, incluido el empate 1-1 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y tuvo una actuación destacada en la derrota 2-1 ante Inglaterra en la ronda de 16vos de final.

Un despacho de The Associated Press en Atlanta sobre Mpasi tras el partido contra Inglaterra consignó que "tendrá que consolarse con una de las grandes actuaciones defensivas en un torneo repleto de exhibiciones superlativas de los guardametas".

Queja formal de Nigeria y opciones de FIFA

Sin embargo, según alegaron los informes el martes, Mpasi nunca fue elegible para disputar los cinco partidos que llevaron a Congo al Mundial y que podrían haberse dado por perdidos por incomparecencia conforme a las reglas de la FIFA.

Mpasi jugó cinco partidos de las eliminatorias africanas en el último año, incluida la victoria en el repechaje africano ante Nigeria en noviembre pasado, y el triunfo en el repechaje intercontinental ante Jamaica en marzo que llevó a Congo a su primer Mundial en 52 años.

La federación nigeriana de fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por posibles infracciones de las reglas por parte de Congo al otorgar pasaportes a jugadores para hacerlos elegibles para representar al país.

The New York Times y Le Monde citaron documentos internos de la investigación en los que abogados disciplinarios de la FIFA señalaron que Mpasi no contaba con la aprobación formal del organismo rector cuando apareció en el radar de Congo en 2021.

Los funcionarios disciplinarios de la FIFA redactaron opciones que incluían permitir que Nigeria reemplazara a Congo para jugar contra Jamaica o desestimar la queja nigeriana por el tecnicismo de una presentación tardía. En un fallo de la FIFA sobre partidos de las eliminatorias para el Mundial de 2018, Bolivia perdió por incomparecencia dos encuentros por alinear a un jugador no elegible.

La sección del código disciplinario de la FIFA relativa a la alineación de jugadores no elegibles establece que el organismo "puede actuar de oficio", lo que significa que tiene facultades para asumir un caso al margen de una queja.

La FIFA indicó en un comunicado a The New York Times que sus órganos disciplinarios eran independientes y que "deciden los casos basándose en los reglamentos aplicables y en los hechos específicos que tienen ante sí".

Se contactó a la FIFA para obtener comentarios el martes.

Los documentos de la FIFA también señalaron, informó Le Monde, que dar por perdidos los resultados de Congo en los partidos de clasificación que jugó Mpasi habría enviado en su lugar a Burkina Faso al repechaje africano.

Reunión de dirigentes africanos y contexto político

Dirigentes del fútbol africano se reúnen con la FIFA esta semana

Los informes publicados el martes trascendieron un día antes de que dirigentes de Congo, Nigeria y Burkina Faso tuvieran previsto asistir a una cumbre de tres días de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), integrada por 54 miembros, en Cabo Verde. Se espera que Infantino asista.

Véron Mosengo-Omba, el presidente de la federación de fútbol de Congo es un amigo cercano de Infantino y fue elegido sin oposición en mayo tras haber sido secretario general de la CAF durante varios años. Infantino y Mosengo-Omba estudiaron juntos en la universidad en Suiza y más tarde fueron colegas en la UEFA y la FIFA.

La cumbre del fútbol africano se produce mientras Infantino depende del apoyo del continente en la elección presidencial de la FIFA prevista para marzo.