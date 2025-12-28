logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Veían negra aura en Nick Reiner

Por El Universal

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Veían negra aura en Nick Reiner

Nick Reiner tenía un aura de oscuridad, eso dijo un amigo cercano al joven acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner; Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia en un acaudalado barrio de Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres. El hijo del cineasta fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años y estaba siendo tratado con medicación, detallaron las fuentes a la unidad investigativa de NBC4, la filial en Los Ángeles de NBC.

Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre; se sabe que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción.

Reiner hizo su primera aparición en la corte en Los Ángeles hace unos días por dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de sus padres, no presentó una declaración de culpabilidad mientras apareció detrás de un cristal en un área de custodia en la gran sala del tribunal de Los Ángeles donde se procesan a los acusados recién imputados.Estaba encadenado y vestía un chaleco azul acolchado de prevención de suicidios utilizado en la cárcel. Su lectura de cargos fue pospuesta hasta el 7 de enero a petición de su abogado. Solo habló para decir "sí, su señoría" al aceptar la fecha. Está detenido sin derecho a fianza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Belinda prepara gira con canciones de Cómplices al rescate
Belinda prepara gira con canciones de Cómplices al rescate

Belinda prepara gira con canciones de "Cómplices al rescate"

SLP

El Universal

Kimmel se burla de Trump
Kimmel se burla de Trump

Kimmel se burla de Trump

SLP

PULSO

Embargan a socia
Embargan a socia

Embargan a socia

SLP

EFE

El gobierno tailandés congela cuentas de la codueña del concurso; está prófuga

Van Los Tigres del Norte a Los Simpson
Van Los Tigres del Norte a Los Simpson

Van Los Tigres del Norte a Los Simpson

SLP

EFE