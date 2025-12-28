Veían negra aura en Nick Reiner

Nick Reiner tenía un aura de oscuridad, eso dijo un amigo cercano al joven acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner; Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia y estaba en tratamiento cuando ocurrió la tragedia en un acaudalado barrio de Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, estaba recibiendo tratamiento para la esquizofrenia en el momento del asesinato de sus padres. El hijo del cineasta fue diagnosticado con la enfermedad mental hace años y estaba siendo tratado con medicación, detallaron las fuentes a la unidad investigativa de NBC4, la filial en Los Ángeles de NBC.

Por años, el joven luchó contra una adicción a las drogas y el alcohol, lo que le inspiró una película que coescribió y dirigió su padre; se sabe que la medicación que Nick Reiner tomaba fue ajustada antes de los asesinatos, pero no se dio una fecha precisa sobre el cambio y detalles de la prescripción.

Reiner hizo su primera aparición en la corte en Los Ángeles hace unos días por dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de sus padres, no presentó una declaración de culpabilidad mientras apareció detrás de un cristal en un área de custodia en la gran sala del tribunal de Los Ángeles donde se procesan a los acusados recién imputados.Estaba encadenado y vestía un chaleco azul acolchado de prevención de suicidios utilizado en la cárcel. Su lectura de cargos fue pospuesta hasta el 7 de enero a petición de su abogado. Solo habló para decir "sí, su señoría" al aceptar la fecha. Está detenido sin derecho a fianza.

