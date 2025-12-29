ya es eterna

Brigitte Bardot, el símbolo sexual francés de la década de 1960 que se convirtió en una de las grandes figuras del cine del siglo XX y más tarde en activista por los derechos de los animales y partidaria de la extrema derecha, ha fallecido. Tenía 91 años.

Bardot murió el domingo en su casa en el sur de Francia, según Bruno Jacquelin, de la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales. En declaraciones a The Associated Press, no proporcionó una causa de muerte, e indicó que aún no se han hecho arreglos para los servicios funerarios ni conmemorativos. Había sido hospitalizada el mes pasado.

La actriz se convirtió en una celebridad internacional como una novia adolescente sexualizada en la película "Y Dios creó a la mujer", de 1956. Dirigida por su entonces esposo, Roger Vadim, la cinta desató un escándalo, ya que incluía escenas de la beldad de largas piernas bailando desnuda sobre mesas.

En el apogeo de una carrera cinematográfica que abarcó unas 28 películas y tres matrimonios, Bardot llegó a simbolizar una nación que se desprendía de la respetabilidad burguesa. Su cabello rubio despeinado, su figura voluptuosa y su irreverencia sensual la convirtieron en una de las estrellas más conocidas de Francia.

Tal fue su atractivo generalizado que en 1969 se eligieron sus facciones para ser la modelo de "Marianne", el emblema nacional de Francia y el sello oficial galo. El rostro de Bardot apareció en estatuas, sellos postales e incluso en monedas.

"Estamos de luto por una leyenda", escribió el presidente francés Emmanuel Macron en la red social X.

La segunda carrera de Bardot como activista por los derechos de los animales fue igualmente sensacional. Viajó al Ártico para denunciar la matanza de crías de foca; condenó el uso de animales en experimentos de laboratorio, y se opuso a los rituales musulmanes de sacrificio.

Brigitte Anne-Marie Bardot nació el 28 de septiembre de 1934, hija de un acaudalado industrial. Niña tímida y reservada, estudió ballet clásico y fue descubierta por un amigo de la familia, quien la puso en la portada de la revista Elle a los 14 años.

En una ocasión Bardot dijo que su infancia había sido "difícil", y narró que su padre imponía una disciplina muy estricta y a veces la castigaba con un látigo para caballos.

Pero fue el productor de cine francés Vadim, con quien se casó en 1952, quien vio su potencial y escribió "Y Dios creó a la mujer" para exhibir su provocativa sensualidad, un cóctel explosivo de inocencia infantil y sexualidad cruda.

La película, que retrataba a Bardot como una recién casada aburrida que se acuesta con su cuñado, tuvo una influencia decisiva en los directores Jean-Luc Godard y François Truffaut, ambos de la Nueva Ola, y llegó a encarnar el hedonismo y la libertad sexual de la década de 1960.

La cinta fue un éxito de taquilla y convirtió a Bardot en una superestrella. Su puchero juvenil, su cintura diminuta y su generoso busto a menudo fueron más apreciados que su talento.

Bardot nunca se adaptó a la fama. Culpó a la constante atención de la prensa por su intento de suicidio a los 10 meses del nacimiento de su único hijo, Nicolas. Los fotógrafos habían irrumpido en su casa apenas dos semanas antes de que diera a luz para tomar una foto de ella embarazada.

El padre de Nicolas era Jacques Charrier, un guapo actor francés con quien se casó en 1959 pero que nunca se sintió cómodo en su papel de señor Bardot. Pronto, la actriz entregó a su hijo a su padre, y más tarde dijo que había estado crónicamente deprimida y no estaba preparada para las responsabilidades de ser madre.

En 1973, Bardot se retiró a su villa en la Riviera, en St. Tropez, a los 39 años después de actuar en "El hombre que amaba a las mujeres".

Una década después resurgió con una nueva personalidad: defensora de los derechos de los animales. Tenía arrugas en el rostro y su voz era ronca tras años de fumar en exceso. Abandonó su vida de jet-set y vendió recuerdos de películas y joyas para crear una fundación dedicada exclusivamente a la prevención de la crueldad hacia los animales.