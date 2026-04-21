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Ciencia y Tecnología

7 de cada 10 personas están a favor de eutanasia en México

Dicha legislación es impulsada por la activista y paciente Samara Martínez

Por El Universal

Abril 21, 2026 12:45 p.m.
A
7 de cada 10 personas están a favor de eutanasia en México

En México, siete de cada 10 personas están a favor de la legalización de la eutanasia, de acuerdo con el "Reporte de hallazgos y recomendaciones tácticas, Ley Trasciende", realizado por Altazor Intelligence y Data for world.

Dicha legislación es impulsada por la activista y paciente Samara Martínez, la Coalición Muerte Diga Ya y la asociación civil Práctica: Laboratorio para la Democracia.

"Los tiempos legislativos no son los tiempos de las personas pacientes que impulsamos y esperamos el reconocimiento de nuestros derechos por nuestra dignidad, nuestra autonomía y nuestra libertad hasta el final", refirió Samara Martínez.

El reporte se realizó a partir de una muestra nacional de mil 200 entrevistas en línea, así como una serie de entrevistas a profundidad con pacientes que viven con enfermedades incurables y/o dolor crónico, además de personas cuidadoras.

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Desde octubre del año pasado, el tema tomó relevancia e, incluso, se presentaron diversas iniciativas en el Congreso, pero hasta la fecha no han sido dictaminadas.

En Change.org, la propuesta para crear la "Ley Trasciende", impulsada por Samara Martínez, ha acumulado más de 153 mil firmas ciudadanas de apoyo, por el derecho a una muerte digna.

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