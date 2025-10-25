logo pulso
Cómo distinguir la flor mexicana cempasúchil

Descubre las 35 variedades de cempasúchil mexicano y su significado en el Día de Muertos

Por El Universal

Octubre 25, 2025 06:07 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Durante octubre y noviembre la Ciudad de México se tiñe de naranja, para recibir el emblemático Día de Muertos, con la flor de cempasúchil que protagoniza en altares, veredas públicas y decoraciones.

Según la tradición, esta flor puede guiar a las almas de los difuntos porque representa la vida, la muerte y el sol. Esto la convierte en un elemento fundamental para cualquier ofrenda.

Sin embargo, existen diversos tipos de variedades vegetales del cempasúchil y la oferta en el mercado de la flor mexicana o importada, lo que puede confundir a los consumidores.

Cuáles son los tipos de cempasúchil

En México se han registrado 35 variedades de flor de cempasúchil (de las familias cempoal, flor de muerto y nulibé) de las 58 que existen en todo el mundo.

Las flores de cempasúchil mexicanas tienen diversas tonalidades de colores y combinaciones, como amarillo fuerte, amarillo claro, rojo, rojo con amarillo y hasta blanco.

Las variables locas se encuentran en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), estas son:

Acuexcomac

Alicia

Alma

Alto

Angel

Atlautla

Ayutla

Chapingo

Coatlinchan

Coyutepec

Ecatzingo

Gabriel

Hidalgo

Huejutla

Itarichen

Jerónimo

Josefina

Luciana

Lucía

Mary Chuy

Milagros

Ofelia

Sofía

Tecuanulco

Teotihuacan

Tepeaca

Tepozteco

Tepoztlan

Tequexquinahuac

Tlalamac

Toluca

Tzapingo

Xalpa

Yacoch

Zapote

Cómo distinguir la flor de cempasúchil mexicana

Aunque el cempasúchil es originario de México, actualmente China se ha consolidado como el principal productor a nivel mundial. Esto se debe al foco de mercado mexicano, que, principalmente se centra en fines ornamentales y tradicionales.

Los ejemplares mexicanos presentan como características pétalos finos, suaves y numerosos que forman una esfera esponjosa y natural de tonos predominantemente naranja o amarillo profundo.

Además, el cempasúchil local tiene un olor terroso, fresco y ligeramente cítrico, a diferencia de las versiones importadas cuyo aroma es menor.

También se distinguen sobre las chinas por sus tallos delgados y hojas recortadas, lo que delata un origen artesanal y natural.

Dónde comprar la flor de cempasúchil

En la Ciudad de México se puede conseguir flor de cempasúchil en diversos puntos de venta, algunos de ellos son:

Central de Abastos, Iztapalapa.

Florerías, la mayoría de las florerías en la CDMX ofrecen Cempasúchil durante estas fechas.

Mercado de Flores Madre Selva, Xochimilco

Mercado de Flores y Plantas Cuemanco, Xochimilco

Mercado de Jamaica, Venustiano Carranza.

Palacio de las Flores, Xochimilco

Viveros, Xochimilco.

