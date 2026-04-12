Cómo hacer que Alexa avise si alguien entra a tu cuarto sin permiso

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Si te desagrada que entren a

sin autorización, entonces deberías intentar este truco de

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con el que podrásha traspasado laEsta medida de vigilancia se logra mediante ely otrasque posee tu. Y hoy en Techbit de EL UNIVERSAL te damos el paso a paso para que las aproveches y cuides tu recámara desde la distancia.-----¿Cómo puedeayudarte a vigilarDe acuerdo con, elque compone acuenta con el, con el que podrás monitorear cada uno de los rincones de tu casa mientras te encuentrasEstas funciones de vigilancia producenque se transmiten de tuhacia tucuandodetecta ruidos, presencias y otras anomalías dentro de tu hogar.Dichasincluyeny de video (si cuentas con) del evento detectado, para que sepas lo que ocurre en tu vivienda en tiempo real.Por ejemplo, si alguien entró adurante tu ausencia y tienes habilitada la función "Detección de presencias",te avisará que en tuse encuentra algúnY en caso de que necesites ayuda de emergencia, tienes la oportunidad de recurrir adepara contactar a algún familiar o alpara que te auxilien.Sin embargo, es indispensable que tomes en cuenta que no todos los dispositivospueden registrar y darte aviso sobre sonidos o presencias, pues de acuerdo con su fabricante, solo loscomoo Echo Show son compatibles con estas funciones.----¿Cómo activar apara que cuideSi requieres cuidar de tu recámara con ayuda de, es recomendable que tengas unenpara que la supervisión sea más eficiente.A continuación, te compartimos 3 funciones deque te permitiráningresa a tu dormitorio a escondidas:En tu, abre la aplicacióny ve a "Más".Después, selecciona "" y toca "+" para crear una.Enseguida, oprime "Cuando esto ocurra" y luego "".Luego, selecciona el ruido que quieres que el dispositivo identifique, como por ejemplo, la apertura de la puerta dey elige el altavoz o la pantalla Echo que debe captar el sonido. En este caso será el que se encuentra en tuPosteriormente, elige el horario en que esta rutina debe activarse, Por ejemplo, los días en los que te encuentrasPresiona "Agregar acción" para que escojas las tareas automatizadas quepuede realizar al detectar el sonido que guardaste, como por ejemplo, encender las luces y que te avise alPor último, guarda la rutina.Abre "" y presiona "+".Enseguida, pulsa "Entrada" y luego en "Cuándo".Toca "", selecciona tu dispositivo y activa "" para queregistre si alguien entró a tu recámara.También, puedes encender la opción "No se detectaron personas" para saber si han abandonado tu dormitorio.Finalmente, escoge la tarea automatizada decorrespondiente para que te notifique la presencia de individuos enCámaras de seguridadSi cuentas conen tu, puedes vincularlas conpara monitorearlo. Para hacerlo solo debes realizar lo siguiente:Entra a la Configuración dey busca "Cámara".Ingresa a esa opción y habilita "".Sigue las instrucciones para completar la¡Listo! Podrás supervisar tumediante tu cámara de seguridad.aclara que el sistemadeno es un servicio de supervisión profesional, pero te ayudará a mantener bien vigilada tu casa para cuando te encuentres lejos.Sin duda, con estasqueofrece podrás tener la certeza de que nadie invadirámientras te encuentres