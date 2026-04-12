Alexa activa funciones para vigilar tu cuarto desde la distancia

Si te desagrada que entren a tu cuarto sin autorización, entonces deberías intentar este truco de Alexa con el que podrás saber si alguien ha traspasado la puerta de tu habitación.

¿Cómo puede Alexa ayudarte a vigilar tu cuarto?

Esta medida de vigilancia se logra mediante el sistema de emergencia y otras funciones de seguridad que posee tu dispositivo Echo. Y hoy en Techbit de EL UNIVERSAL te damos el paso a paso para que las aproveches y cuides tu recámara desde la distancia.

¿Cómo puede Alexa ayudarte a vigilar tu cuarto?

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De acuerdo con Amazon, el dispositivo Echo que compone a Alexa cuenta con el skill de hogar inteligente, con el que podrás monitorear cada uno de los rincones de tu casa mientras te encuentras ausente.

Estas funciones de vigilancia producen alertas inteligentes que se transmiten de tu dispositivo Echo hacia tu celular cuando Alexa detecta ruidos, presencias y otras anomalías dentro de tu hogar.

Dichas notificaciones incluyen grabaciones de audio y de video (si cuentas con cámaras de vigilancia) del evento detectado, para que sepas lo que ocurre en tu vivienda en tiempo real.

Por ejemplo, si alguien entró a tu cuarto durante tu ausencia y tienes habilitada la función "Detección de presencias", Alexa te avisará que en tu habitación se encuentra algún intruso.

Y en caso de que necesites ayuda de emergencia, tienes la oportunidad de recurrir a Emergency Assist de Alexa para contactar a algún familiar o al servicio 911 para que te auxilien.

¿Cómo activar a Alexa para que cuide tu cuarto?

Sin embargo, es indispensable que tomes en cuenta que no todos los dispositivos Alexa pueden registrar y darte aviso sobre sonidos o presencias, pues de acuerdo con su fabricante, solo los altavoces Echo y pantallas inteligentes como Echo Dot o Echo Show son compatibles con estas funciones.

¿Cómo activar a Alexa para que cuide tu cuarto?

Si requieres cuidar de tu recámara con ayuda de Alexa, es recomendable que tengas un dispositivo Echo en tu cuarto para que la supervisión sea más eficiente.

A continuación, te compartimos 3 funciones de Alexa que te permitirán saber si alguien ingresa a tu dormitorio a escondidas:

Detector de ruidos

En tu celular, abre la aplicación Amazon Alexa y ve a "Más".

Después, selecciona "Rutinas" y toca "+" para crear una.

Enseguida, oprime "Cuando esto ocurra" y luego "Detección de sonido".

Luego, selecciona el ruido que quieres que el dispositivo identifique, como por ejemplo, la apertura de la puerta de tu cuarto y elige el altavoz o la pantalla Echo que debe captar el sonido. En este caso será el que se encuentra en tu habitación.

Posteriormente, elige el horario en que esta rutina debe activarse, Por ejemplo, los días en los que te encuentras fuera de casa.

Presiona "Agregar acción" para que escojas las tareas automatizadas que Alexa puede realizar al detectar el sonido que guardaste, como por ejemplo, encender las luces y que te avise al celular.

Por último, guarda la rutina.

Detector de presencias

Abre "Rutinas" y presiona "+".

Enseguida, pulsa "Entrada" y luego en "Cuándo".

Toca "Casa Inteligente", selecciona tu dispositivo y activa "Se detectan personas" para que Alexa registre si alguien entró a tu recámara.

También, puedes encender la opción "No se detectaron personas" para saber si han abandonado tu dormitorio.

Finalmente, escoge la tarea automatizada de Alexa correspondiente para que te notifique la presencia de individuos en tu cuarto.

Cámaras de seguridad

Si cuentas con cámaras de vigilancia en tu habitación, puedes vincularlas con Alexa para monitorearlo. Para hacerlo solo debes realizar lo siguiente:

Entra a la Configuración de Alexa y busca "Cámara".

Ingresa a esa opción y habilita "Monitorización del hogar".

Sigue las instrucciones para completar la vinculación.

¡Listo! Podrás supervisar tu habitación mediante tu cámara de seguridad.

Amazon aclara que el sistema Emergency Assist de Alexa no es un servicio de supervisión profesional, pero te ayudará a mantener bien vigilada tu casa para cuando te encuentres lejos.

Sin duda, con estas herramientas de seguridad que Alexa ofrece podrás tener la certeza de que nadie invadirá tu cuarto mientras te encuentres ausente.