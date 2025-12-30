logo pulso
GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Descubre los secretos de los tintes de cabello rubio para integrar canas

Descubre cómo lucir un cabello radiante sin preocuparte por las canas. ¡Los mejores tintes de cabello rubio te esperan!

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 01:15 p.m.
A
Descubre los secretos de los tintes de cabello rubio para integrar canas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Tener el cabello rubio no debería significar vivir pendiente del crecimiento de la raíz, ni correr al salón cada semana. Para quienes prefieren un estilo práctico y duradero, existen tonos diseñados para integrarse mejor con el pelo y sobre todo con las canas.

Según el blog de L´Oréal Paris, los rubios con subtonos neutros o cálidos, combinados con técnicas de degradados suaves, permiten que el cabello luzca uniforme y necesite menos retoques.

¿Qué tonos de rubio ayudan a disimular las canas?

1. Rubio stone

Este tono se mueve entre los cenizos y los marrones fríos, creando un efecto ahumado que se funde fácilmente con las canas blancas.

Tal como lo indican los expertos de L´Oréal Paris, su principal ventaja es que no se oxida con facilidad, por lo que evita reflejos anaranjados y amarillentos.

Es el rubio ideal para bases castañas y pieles neutras.

2. Rubio ámbar luminoso

Con matices cálidos y dorados, este rubio aporta luz y rejuvenece al instante.

El blog de Garnier señala que el rubio ámbar luminoso suaviza el contraste entre la raíz natural y el largo, lo que lo convierte en un gran aliado para las canas dispersas.

Se recomienda llevar en técnicas como balayage o babylights. Y es apto para todos los tipos de pieles.

3. Rubio arena natural

Ni demasiado frío ni excesivamente dorado. En realidad, este tono incorpora reflejos grisáceos que ayudan a integrar las canas sin endurecer las facciones del rostro.

Siguiendo con la información de L´Oréal Paris, el rubio arena natural es uno de los más versátiles y fáciles de mantener, ya que el crecimiento se percibe de manera gradual y discreta.

4. Rubio toffee

Más profundo y suave que un rubio clásico, dicho tinte es perfecto para las personas no quieren verse "demasiado rubias", pero sí lo suficientemente iluminadas.

Un artículo de Wella Professionals indica que su mezcla de reflejos cálidos permite que la raíz crezca sin líneas marcadas, logrando una transición natural y elegante.

5. Rubio lino

Finalmente, este tono de rubio es neutro porque combina matices fríos y cálidos, lo que lo hace adaptable a distintas bases naturales.

Las mejores técnicas para lucirlo son en color uniforme o con estilos de iluminación sutil, como tricotando, balayage, ombré y shatush.

En cualquiera de los anteriores estilos, disimula la aparición de canas y mantiene un acabado fresco sin retoques frecuentes.

Elegir un rubio que cubra tus canas no implica renunciar a tu estilo, sino a buscar lo que mejor te favorezca. Usando tonos balanceados, creando profundidad y aprovechando los diferentes matices, seguro tomarás una decisión acertada.

