Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 12:38 p.m.
Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua

Este martes, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dio a conocer el fallecimiento del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.
A través de redes sociales, el PAN en la Cámara baja compartió la esquela y lamentó el fallecimiento de Barrio Terrazas.
También envió sus condolencias a los familiares del exgobernador.

Quintana Roo registra un crecimiento histórico en la llegada de cruceristas durante el 2025.

Claudia Sheinbaum muestra optimismo sobre la revisión del T-MEC en el próximo año, a pesar de amenazas de Trump.

En el caso del Tren Interoceánico cabe la posibilidad de citar a exfuncionarios, señaló la presidenta