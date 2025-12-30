Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua
Este martes, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dio a conocer el fallecimiento del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.
A través de redes sociales, el PAN en la Cámara baja compartió la esquela y lamentó el fallecimiento de Barrio Terrazas.
También envió sus condolencias a los familiares del exgobernador.
