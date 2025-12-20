Elimina el moho y la humedad del baño de forma natural
Encuentra alternativas sostenibles para mantener tu baño limpio y libre de hongos.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- La humedad y el moho en el baño son problemas comunes en muchos hogares, especialmente en espacios con poca ventilación.
Sin embargo, además de afectar la apariencia y estética de tu baño, su presencia puede deteriorar materiales y tener consecuencias negativas en tu salud, especialmente si alguien en el hogar tiene asma o alergias.
Por ello, aquí te contamos algunas soluciones caseras y efectivas que te ayudarán a eliminar la humedad y el moho de tu baño sin la necesidad de utilizar químicos agresivos.
¿Cómo eliminar la humedad y el moho de tu baño sin usar químicos agresivos?
De acuerdo con el blog de recomendaciones de HomeServe, una empresa especializada en soluciones de mantenimiento, reparación e instalaciones para el hogar, estas son cuatro maneras de eliminar la humedad y el moho de tu baño sin usar químicos agresivos:
1. Bicarbonato de sodio
Es un absorbente natural de la humedad que ayuda a eliminar el moho. Únicamente debes aplicarlo disuelto en agua sobre las zonas afectadas y frotar con un cepillo pequeño.
2. Vinagre
Al contrario que con el bicarbonato, es mejor aplicar el vinagre directamente a la zona afectada, sin diluirlo, para que no pierda su concentración ácida. Déjalo actuar y luego frota y retira el exceso para limpiar y darle brillo a la superficie.
3. Aceite de árbol de té
Es una alternativa más costosa que las anteriores, sin embargo, resulta muy eficaz y útil, gracias a las propiedades antihongos que tiene este producto natural.
Debes poner una cucharada de aceite en un vaso de agua y la repartirás con un trapo sobre la zona afectada para que penetre correctamente. Déjala actuar y no la enjuagues.
4. Agua oxigenada
El agua oxigenada elimina la humedad y el moho sin generar gases tóxicos durante el proceso. Únicamente debes rociar las zonas donde haya proliferado el moho y déjalo actuar por lo menos 15 minutos.
Posteriormente toma un cepillo y talla las zonas para devolverles blancura.
