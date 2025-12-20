Zelenski subraya que no es Putin quien decide sobre Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no es quien decide sobre el cuándo y el formato de las elecciones en Ucrania y rechazó cualquier influencia rusa en el resultado de las mismas.

"No le corresponde a Putin decidir cuándo ni en qué formato se celebrarán elecciones en Ucrania, porque estas elecciones son exclusivamente para los ciudadanos ucranianos. Por lo tanto, ciertamente no influirá en nada, y mucho menos en el resultado", aseguró en un mensaje en su cuenta de X.

Agregó que la votación la realizan los ciudadanos de Ucrania que se encuentran dentro del país, en territorio controlado por Ucrania.

"Aquí podemos garantizar unas elecciones justas y transparentes. También existe la práctica del voto en el extranjero. En los territorios no controlados por Ucrania no se pueden celebrar elecciones, porque es evidente cómo se llevarían a cabo: tal y como siempre hace Rusia", señaló.

Precisó que, en general, las elecciones dependen de dos factores: la seguridad y la legislación, y aludió a la necesidad de abordar la seguridad, que calificó de la máxima prioridad.

"Es importante que nuestro personal militar, que defiende el país, pueda votar. Todos los ciudadanos tienen el derecho absoluto a votar", afirmó.

Indicó que esta cuestión ya ha sido discutida con los socios estadounidenses, que son los que la plantearon.

"Si la plantean, significa que saben cómo ayudarnos a garantizar unas elecciones seguras. Esto podría implicar, ante todo, un alto el fuego o el fin de la guerra, o un alto el fuego, al menos mientras durante las elecciones", dijo.

Putin aseguró el viernes durante su gran rueda de prensa de fin de año que está dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, al tiempo que descartó un posible cese total de las hostilidades.