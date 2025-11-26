Las mejores empresas de software de control de asistencia presentes en Latinoamérica

La tecnología también ha estado pisando con fuerza en el entorno empresarial de Latinoamérica, por lo que hemos visto un gran crecimiento a nivel digital, pero también el surgir de una necesidad imperiosa de adaptarse a flujos de trabajo flexibles. En este sentido, elementos como el teletrabajo y los esquemas híbridos han permitido romper esas limitaciones y fronteras físicas que existían en la oficina, pero también han permitido una mejor gestión del tiempo y la asistencia de los colaboradores. En este sentido, la eficacia con la que la compañía gestiona las horas trabajadas es fundamental para mantener una precisión en nómina y optimizar los costos operativos, cumpliendo con la normativa mexicana.

Muy atrás ha quedado el método antiguo de controlar manualmente el registro con tarjetas perforadas. Afortunadamente, ha llegado la sofisticación operacional y las compañías requieren de soluciones que puedan ser escalables, facilitando el registro de datos de asistencia en tiempo real. Por ello, escoger un proveedor de software es una decisión sumamente importante y que puede incidir en la productividad humana.Y es que existen grandes herramientas y plataformas, como Workforce, la cual se ha vuelto una solución de planificación y control horario.

Workforce es una plataforma líder en planificación y optimización

Una de las mejores plataformas en este rubro de control de asistencias en Latam es Workforce. De hecho, también es de las mejores valoradas en cuanto a planificación de fuerza laboral, pues su propuesta no se limita a registrar la entrada y salida de los empleados, sino que se centra en la optimización predictiva de los diversos turnos de trabajo, lo que es esencial en una empresa. Esta herramienta facilita que los gerentes puedan ajustar los horarios basándose en los picos de afluencia y demanda real para reducir el costo innecesario por horas extra.

La tecnología de control y registro de asistencia es versátil, ya que esto se puede hacer desde aplicaciones móviles con geolocalización precisa, acceso web y terminales biométricos. Y esto es un aspecto clave de este tipo de modelos en Latinoamérica. Pero no es todo, ya que garantiza la sincronización irrefutable de los datos de asistencia con los sistemas de pago. Además, se centra en la visibilidad en tiempo real y puede manejar muy bien las complejidades de múltiples zonas horarias.

SAP SuccessFactors se ha convertido en un estándar de empresas internacionales

La plataforma SAP SuccessFactors es un estándar utilizado por las corporaciones internacionales, pues ofrece un módulo de tiempo y asistencia que viene integrado por defecto en su suite de Gestión de Capital Humano. De hecho, el principal beneficio de esta herramienta es su integración profunda y nativa con el sistema de planificación de recursos empresariales.

Es esta integración la que permite asegurar una fuente única para los datos transaccionales, manteniendo un control de asistencia de contabilidad y presupuesto. Además de que es una solución que permite manejar las complejidades de las normativas laborales y husos horarios. Esto hace que estandarizar los procesos de Recursos Humanos a nivel mundial sea mucho más fácil.

Oracle HCM Cloud emplea la IA para optimizar la gestión del tiempo

Es cierto que Oracle HCM Cloud compite en este mismo segmento que el resto de plataformas que hemos mencionado, pero se diferencia por un aspecto importante y es el uso de la IA y el machine learning. De hecho, cuenta con un módulo de tiempo y asistencia que emplea esta tecnología para planificar de forma predictiva los horarios, asegurándose de que las empresas puedan anticipar las necesidades futuras de los trabajadores a partir de datos históricos.

A través de la IA se puede gestionar los turnos de forma más efectiva, facilitando la dotación del personal y permitiendo disminuir el riesgo de escasez de talento en esos momentos críticos o evitar que haya un exceso de personal en momentos donde no son necesarios. Y todo funciona en la nube, por lo que el acceso, seguridad y escalabilidad está asegurado.

Sesame HR se enfoca en la autonomía y comodidad de uso para los empleados modernos

Si hablamos de crecimiento rápido, entonces debemos destacar a la plataforma Sesame HR, pues ha logrado incursionar en el mercado latinoaméricano, enfocándose en la experiencia de uso de los empleados. De hecho, su interfaz está construida para ser intuitiva y fácil de dominar por parte de las PyMEs.

Esta plataforma cuenta con un sistema de control de asistencia que se gestiona mediante una aplicación móvil y que agiliza todo el proceso de registro de horas, utilizando geolocalización. El secreto detrás de su éxito se encuentra en la autonomía que garantiza a los colaboradores, pues los empleados pueden gestionar sus permisos, solicitudes de vacaciones y hasta validación de horas a través de la misma app.

Factorial es una solución integral para las PyMEs

Otra estupenda alternativa en cuanto a software de gestión de Recursos Humanos es Factorial. Esta ha sido diseñada especialmente para las PyMEs que requieren una solución completa. Integra un módulo de control de asistencia que ha sido valorado positivamente debido a su facilidad de implementación. Sin mencionar que se puede adaptar fácilmente a las legislaciones laborales de LATAM.

Esta herramienta es compatible con múltiples métodos de registro, ya sea por la web, geolocalización, código QR, entre otros, haciendo que sea más sencilla la gestión de funciones de Recursos Humanos y manteniéndolas en un mismo lugar. Todo esto hace que Factorial sea una solución de bajo costo y muy escalable para esos negocios que quieren digitalizar cada uno de sus procesos.