Nueva función de Google Gemini ayuda a usuarios a ahorrar tiempo y dinero
La actualización de Gemini permite comparar precios, reseñas y disponibilidad sin salir del chat.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).-Comprar en línea parecería ser una tarea sencilla
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, sin embargo, no siempre lo es. Existen tantas opciones, precios distintos y reseñas que a veces confunden más que ayudar por lo que elegir las mejores compras puede volverse una tarea pesada.
Con esto en mente, Google actualizó su asistente Gemini con nuevas funciones enfocadas en compras. La idea es clara: que el usuario pueda buscar, comparar y decidir sin salir del chat.
En Tech Bit de EL UNIVERSAL te contamos cómo funciona la IA de Google para ayudarte a hacer tus compras de manera más inteligente.
-----¿Cómo usar Gemini para tus compras?
La propuesta no cambia demasiado la lógica de uso de esta inteligencia artificial, básicamente necesitas escribir lo que necesitas. Pero ahora, cuando la búsqueda está relacionada con compras, Gemini responde con información más aterrizada.
No se trata solo de sugerencias al aire, sino que el sistema muestra precios, reseñas, disponibilidad e incluso imágenes de los productos, según organizadas lo que preguntes.
Por ejemplo, si alguien pide ideas de regalo con cierto presupuesto, aparecen opciones en formato visual. Si la duda es entre dos productos, la respuesta se transforma en una comparación directa con características específicas.
Por otro lado, uno de los problemas más comunes al comprar en línea es tener abiertas múltiples páginas para comparar. Aquí es donde Gemini intenta recortar pasos ya que concentra la información en una sola respuesta. Esto incluye desde detalles técnicos hasta diferencias clave entre productos, lo que facilita tomar decisiones más rápido.
Estas funciones se apoyan en el llamado "Gráfico de Compras", un sistema que reúne miles de millones de listados de productos en la web y que se actualiza constantemente.
En teoría, esto permite acceder a datos más recientes sobre precios, inventario y opciones disponibles.
De acuerdo con el gigante tecnológico, la promesa es reducir el tiempo de búsqueda y hacer más clara la comparación entre opciones. Falta ver si en la práctica logra sustituir el hábito de navegar entre múltiples tiendas o si se queda como un primer filtro antes de tomar la decisión final.
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