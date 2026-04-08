Nueva función de Google Gemini ayuda a usuarios a ahorrar tiempo y dinero

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).-

parecería ser una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, sin embargo, no siempre lo es. Existen tantas opciones,distintos yque a veces confunden más que ayudar por lo que elegir las mejores compras puede volverse una tarea pesada.Con esto en mente,actualizó su asistente Gemini con nuevas funciones enfocadas en compras. La idea es clara: que el usuario pueda buscar,y decidir sin salir del chat.Ende EL UNIVERSAL te contamos cómo funciona la IA depara ayudarte a hacer tus compras de manera más inteligente.-----¿Cómopara tus compras?La propuesta no cambia demasiado la lógica de uso de esta, básicamente necesitas escribir lo que necesitas. Pero ahora, cuando laestá relacionada con compras, Gemini responde con información más aterrizada.No se trata solo de sugerencias al aire, sino que el sistema muestra, disponibilidad e incluso imágenes de los productos, según organizadas lo que preguntes.Por ejemplo, si alguien pidecon cierto, aparecen opciones en formato visual. Si la duda es entre dos productos, la respuesta se transforma en unacon características específicas.Por otro lado, uno de los problemas más comunes ales tener abiertaspara. Aquí es donde Gemini intenta recortar pasos ya que concentra la información en una sola respuesta. Esto incluye desde detalles técnicos hasta diferencias clave entre productos, lo que facilita tomar decisiones más rápido.Estas funciones se apoyan en el llamado "", un sistema que reúne miles de millones de listados de productos en la web y que se actualiza constantemente.En teoría, esto permite acceder a datos más recientes sobreDe acuerdo con el gigante tecnológico, la promesa es reducir el tiempo dey hacer más clara la comparación entre opciones. Falta ver si en la práctica logra sustituir el hábito de navegar entre múltiples tiendas o si se queda como un primer filtro antes de tomar la decisión final.