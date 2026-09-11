UNAM explica cómo se construyen las tendencias en redes sociales

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11(EL UNIVERSAL).- Una tendencia de internet puede durar apenas unos días, desaparecer y ser sustituida rápidamente por otra. No obstante, detrás de cada baile, audio, meme o expresión, existe un fenómeno social que va más allá del entretenimiento.

Las redes sociales, espacio digital donde suelen aparecer estos conceptos, permiten a las personas construir identidad, buscar reconocimiento y sentirse parte de una comunidad.

UNAM explica construcción tendencias redes sociales

Héctor Alejandro Ramos Chávez, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM, señala que el tiempo que los usuarios pasan en redes sociales ha acelerado la aparición, reproducción y desaparición de las tendencias.

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Desde antes de la llegada de TikTok, Instagram o cualquier otra plataforma, las personas ya buscaban pertenecer a un grupo, sentirse aceptadas y obtener reconocimiento. La diferencia es que ahora esa interacción ocurre frente a una pantalla y puede llegar a una audiencia más amplia.

Por ello, participar en una tendencia puede funcionar como un tipo de código compartido. El utilizar un audio, repetir un formato de video, adoptar una expresión o compartir un meme, permite demostrar que se conoce aquello que está ocurriendo dentro de una determinada comunidad.

De acuerdo con el investigador de la UNAM, esta participación no necesariamente significa que alguien quiera convertirse en famoso. En muchos casos, las personas simplemente observan que otros están realizando cierta actividad, identifican que existe una dinámica colectiva y deciden sumarse.

Influencia y reconocimiento en tendencias digitales

Sin embargo, la velocidad con la que ocurre este proceso es una de las principales diferencias respecto a épocas anteriores. Hoy en día, un contenido puede comenzar a circular entre un pequeño grupo y alcanzar a personas de otros lugares.

La influencia de las tendencias también se relaciona con el reconocimiento. Antes, la aceptación podía notarse dentro de círculos sociales cercanos. Hoy las plataformas convierten parte de esa respuesta en números: visualizaciones, comentarios, seguidores y "me gusta".

Ramos Chávez relaciona este fenómeno con el concepto de capital simbólico desarrollado por el sociólogo Pierre Bourdieu, entendido como el reconocimiento, prestigio o valor que otras personas atribuyen a alguien.

En redes sociales, una fotografía, video, habilidad, experiencia o incluso determinada manera de vestir pueden utilizarse para proyectar una imagen personal. Cuando esa imagen recibe interacciones, la persona obtiene una respuesta cuantificable sobre el reconocimiento que está generando.

La influencia puede ser todavía mayor cuando aparece la presión social. Si una persona observa que determinado contenido acumula miles o millones de interacciones, puede interpretar esa popularidad como un punto positivo de que participar es una manera de obtener reconocimiento.

También entra en juego el miedo a quedar fuera de una conversación que cambia constantemente. El conocer el meme, audio o expresión del momento puede convertirse en una forma de demostrar pertenencia, incluso cuando la persona no participa directamente en el "trend".

Por un lado, los algoritmos permiten que millones de personas en diferentes lugares conozcan las mismas canciones, expresiones, estéticas o comportamientos. Pero, al mismo tiempo, esas plataformas permiten encontrar comunidades más específicas, con intereses y gustos particulares.

De esta manera, internet puede generar una cultura compartida a gran escala y, simultáneamente, favorecer la formación de numerosas microcomunidades.

Las tendencias específicas cambian con el tiempo. Así como el Harlem Shake quedó asociado con una etapa antigua de internet, surgirán otras expresiones y formas de interacción. Lo que permanece es la necesidad que existe detrás de ellas.

Las personas continúan buscando pertenecer, destacar, relacionarse y obtener reconocimiento, mientras que las plataformas digitales se han convertido en uno de los espacios donde esas necesidades pueden manifestarse.

Por ello, la influencia real de una tendencia no necesariamente se encuentra en cuánto tiempo permanece viral, sino en qué consigue movilizar mientras está presente. Una moda digital puede desaparecer en semanas, pero en ese periodo puede servir como una forma de identidad y pertenencia.

Desde el Harlem Shake hasta "farmear aura", cambian los nombres, las plataformas y los códigos, pero el fenómeno de fondo permanece. Las tendencias de internet revelan cómo las personas buscan relacionarse, construir su identidad y encontrar un lugar dentro de una comunidad digital.