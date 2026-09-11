Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Nueva York/Washington.— Estados Unidos conmemoró este viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con ceremonias en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania para recordar a las casi 3 mil víctimas de los ataques.

En la Zona Cero, familiares se congregaron alrededor de las dos fuentes construidas donde se levantaban las Torres Gemelas para leer los nombres de quienes perdieron la vida.

La ceremonia incluyó momentos de silencio a las horas exactas en que los aviones impactaron contra las torres y el Pentágono, colapsaron los edificios y cayó el vuelo 93 en Pensilvania. Por primera vez, también se dedicó una pausa a quienes murieron posteriormente por enfermedades relacionadas con los atentados.

Al acto asistieron los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, además del vicepresidente JD Vance y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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También estuvieron Hillary Clinton, Michelle Obama, la gobernadora Kathy Hochul, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El presidente Donald Trump no acudió a la Zona Cero y encabezó la ceremonia en el Pentágono, donde el impacto de un tercer avión causó la muerte de 184 personas.

Durante su discurso, Trump vinculó el recuerdo de los ataques con la guerra que Estados Unidos mantiene con Irán y defendió impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

"No lo olvidaremos nunca. Por eso luchamos hoy", afirmó.

Reclaman investigar a Arabia Saudita

En Nueva York, donde los políticos no pronuncian discursos, las familias volvieron a ocupar el centro de la ceremonia.

Terry Strada, viuda de una de las víctimas, interrumpió el protocolo durante la lectura de nombres para exigir responsabilidades a Arabia Saudita por su presunto papel en los atentados y cuestionar los vínculos mantenidos por distintos gobiernos estadounidenses con ese país.

Familiares y sobrevivientes sostienen una demanda contra Arabia Saudita por una supuesta complicidad en los ataques. El caso aún no llega a juicio y permanece sujeto a la resolución de un tribunal federal de apelaciones.

La presencia de Zohran Mamdani también generó controversia. Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York cuando ocurrieron los atentados, la calificó de "ofensiva" y cuestionó la postura del político demócrata sobre el origen de los ataques.

Mamdani, quien es musulmán, defendió su asistencia como un acto para honrar a las víctimas. Esta semana también anunció la publicación de miles de documentos sobre el conocimiento que tenían las autoridades acerca de la toxicidad del aire en la Zona Cero.

Nuevas generaciones reciben la memoria del 11S

El paso de los años quedó reflejado entre quienes participaron en la lectura: algunos eran niños cuando perdieron a sus padres, mientras otros recordaron a abuelos que nunca conocieron.

El Museo y Memorial del 11S calcula que alrededor de 100 millones de estadounidenses nacieron después de los atentados o eran demasiado jóvenes para conservar algún recuerdo de aquella jornada.

La conmemoración continuará en el entorno del World Trade Center y concluirá por la noche con el encendido de dos haces de luz que simbolizan las desaparecidas Torres Gemelas.