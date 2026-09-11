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Cae "arquitecto" acusado de fraude por obra "chafa"

La obra no cumplió con especificaciones ni funcionó el sistema de congelación instalado.

Por Pulso Online

Septiembre 11, 2026 09:52 a.m.
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Cae arquitecto acusado de fraude por obra chafa
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión contra Jaime "N", de 45 años, por su probable intervención en el delito de fraude específico, en agravio de una persona del sexo masculino.

      Las diligencias se realizaron por lo suscitado el 2 de mayo de 2024, cuando la persona afectada contrató al señalado, quien se ostentaba como arquitecto, para la construcción de un cuarto frío en un domicilio ubicado en Ciudad Fernández.

      Para la realización de dicha obra, Jaime "N" presentó un presupuesto por la cantidad de 1 millón 677 mil 530 pesos, monto que fue entregado por la víctima. Sin embargo, la obra no fue ejecutada conforme a las cantidades y especificaciones de calidad establecidas en el presupuesto; además, el sistema de congelación instalado no funcionó adecuadamente.

      Posteriormente, el ahora detenido abandonó la obra y acordó con el agraviado devolver el dinero el 15 de marzo de 2025; no obstante, dicho compromiso no fue cumplido.

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      Agentes Fiscales realizaron las acciones penales respectivas y obtuvieron el mandamiento judicial, con el que fue detenido el probable responsable en la colonia Casa Blanca del mismo municipio; tras su detención, el imputado quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

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