Sujeto siembra terror en primaria

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A punta de machete, un sujeto pretendió sustraer a un alumno de una escuela primaria en la colonia El Sauzalito, al norte de la ciudad, en donde lesionó a tres maestros y finalmente fue detenido por agentes de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

De acuerdo con los hechos, este jueves el señalado, identificado como Israel "N" de 41 años de edad, ingresó a la escuela primaria Salvador Varela, ubicada en la calle San Vicente Mártir, cerca de la Avenida del Sauce, en la colonia referida.

Al parecer, el sujeto quería llevarse a su hijo y andaba armado con un machete, por lo que los profesores y demás personal lo enfrentaron y los atacó con el arma blanca.

Tres docentes fueron lesionados por el individuo, antes de que más personas intervinieran y lograran someterlo, para dar aviso a elementos de la Policía Municipal que realizaron la detención final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El implicado fue asegurado por agentes municipales, siendo trasladado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente.

Finalmente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se continuarán las investigaciones correspondientes y se determinará su situación legal.