Brote de ébola llega a Sud-Ubangi, primera provincia oeste del Congo

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KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en la República Democrática del Congo —el de propagación más rápida jamás registrado para esta enfermedad— se ha extendido ya a siete provincias de ese país africano, informaron las autoridades locales. Y no muestra señales de remitir.

Detalles confirmados sobre el brote y el virus Bundibugyo

El gobernador de la provincia noroccidental de Sud-Ubangi, Jean-Rene Galekwa Vundawe, señaló en un comunicado el jueves que pruebas de laboratorio del instituto nacional de investigación detectaron en una muestra rastros del virus Bundibugyo, el tipo raro de ébola causante del brote actual.

El comunicado, emitido el jueves y difundido por la prensa local el viernes, detalla que la muestra procedía del distrito sanitario de Bulu, en Sud-Ubangi. No divulgó más información sobre el origen de la infección.

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El legislador local y exministro de Salud Jean-Jacques Mbungani escribió el jueves en la red social X que se registró un caso positivo en Gwaka, un poblado de la provincia de Sud-Ubangi. Dijo que el paciente era un hombre de 23 años, y ha muerto.

Cronología del caso y expansión geográfica

Mbungani añadió que, en sólo tres semanas, el hombre partió de la provincia de Kivu del Sur —donde se han reportado casos confirmados de ébola— y viajó a Ruanda y Uganda. Después se dirigió a la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, el epicentro del brote.

Posteriormente viajó del noreste del país al noroeste a través de las provincias de Tshopo, Mongala y Sud-Ubangi, según Mbungani.

A los médicos y las autoridades locales en Sud-Ubangi se les avisó de un paciente que tenía fiebre y vomitaba sangre, le dijo Mbungani a The Associated Press el viernes en una entrevista telefónica, y añadió que el hombre murió el martes. Tras su fallecimiento se tomaron muestras y se enviaron al instituto nacional de investigación.

"Me preocupa... Nuestra provincia limita con Congo-Brazzaville y la República Centroafricana. Tememos que pueda propagarse regionalmente", comentó Mbungani.

Este hecho convierte a Sud-Ubangi en la séptima provincia afectada por el brote —y la primera en el oeste de la República Democrática del Congo—, una preocupante expansión hacia el exterior de lo que antes estaba concentrado en el este del país. En mayo se detectó un caso en Kinshasa, en una persona que había viajado desde el este del Congo, pero la capital congoleña —ubicada a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) del epicentro— no fue clasificada como una provincia afectada.

Hasta el jueves se habían reportado 7.022 casos y 3.398 fallecidos, según las últimas cifras del gobierno difundidas el viernes.

La Organización Mundial de la Salud ha alertado que el brote sigue fuera de control y va camino de superar al registrado en África Occidental de 2014 a 2016, el más letal jamás registrado, que dejó más de 11.000 muertos, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

En las últimas semanas, los nuevos casos y las muertes han disminuido en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, pero han aumentado bruscamente en las vecinas Kivu del Norte y Haut-Uele.

El brote se está propagando en condiciones extremadamente difíciles para las labores de ayuda. La inseguridad, los desplazamientos, una huelga de trabajadores sanitarios y los intensos movimientos de la población facilitan los contagios. La situación es particularmente preocupante en los campamentos para personas desplazadas, donde los residentes ya viven en condiciones extremadamente precarias.

Sud-Ubangi, que comparte frontera con la República Centroafricana, no limita con ninguna de las seis provincias del este del Congo donde se habían reportado casos confirmados de ébola. Estas incluyen Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele, Tshopo y Bas-Uele.

La OMS indicó el mes pasado que existe el riesgo de que el brote pueda propagarse desde la República Democrática del Congo a la República Centroafricana y Sudán del Sur, que limitan con las provincias afectadas.

La vecina Uganda, que había reportado 20 casos desde mayo, se declaró libre de ébola en julio.

El mes pasado, en la República Democrática del Congo se comenzó a vacunar a trabajadores sanitarios y otros de primera línea con la vacuna Ervebo, la cual fue eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo diferente, más común, llamado Zaire.

Se están realizando ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada para el virus Bundibugyo.

Los ensayos de vacunación comenzaron en las provincias orientales de Tshopo, Haut-Uele y Bas-Uele, dijo el jueves Placide Mbala Kingebeni, director de investigación, ensayos clínicos e innovación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. Señaló también que se prevé que la vacunación en Ituri comience la próxima semana.