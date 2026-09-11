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NUEVA YORK (AP) — El mayor brote de intoxicación alimentaria por cyclospora en la historia de Estados Unidos ha terminado, informaron el viernes funcionarios de salud estadounidenses.

FDA confirma fin del brote de cyclospora en lechuga iceberg

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos señalaron que confían en que toda la lechuga iceberg retirada del mercado relacionada con este brote específico ya no está a la venta.

Casi 13.000 casos notificados de cyclospora estuvieron vinculados al brote en varios estados, según funcionarios federales. Representan la mayor parte de un aumento sin precedentes de esta enfermedad diarreica este año.

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Aunque el brote se considera terminado, siguen sin respuesta varias preguntas, incluida la de su origen. El parásito se propaga a través de heces humanas, y aún no está claro cómo las aguas residuales pudieron haber contaminado suficiente alimento como para enfermar a tantas personas.

"Esta contaminación puede ocurrir si los productos agrícolas se cultivan en suelo o entran en contacto con agua que ha sido contaminada", señaló Ellen Shumaker, directora de divulgación de un programa de seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Impacto y cifras del brote de cyclospora

El gobierno ha recibido informes de casi 20.000 casos confirmados por laboratorio desde el 1 de mayo, es decir, más de 16 veces la cifra reportada durante el mismo periodo del año pasado. También se han notificado más de 6.100 casos sospechosos.

Antes de este, el peor año en Estados Unidos en cuanto a infecciones fue 2019, cuando se reportaron alrededor de 4.700 casos en todo el país.

El aumento de casos de este año estuvo dominado por un brote en 21 estados vinculado a lechuga iceberg. Pero hay miles de otros casos que no se han relacionado con ese brote.

Michigan fue el estado más afectado, con la mayor cantidad de casos reportados y donde se registraron las dos muertes en Estados Unidos vinculadas al brote.

La cyclospora es un parásito microscópico y esférico que comúnmente causa diarrea acuosa "con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas", según los CDC. Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en el verano boreales.

La enfermedad, llamada ciclosporiasis, es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos causadas por gérmenes, como la salmonela y la E. coli. Muchos casos nunca se vinculan con un alimento específico u otra fuente.

En este brote, los investigadores inicialmente centraron su atención en la lechuga servida en Taco Bell. Posteriormente, funcionarios federales se enfocaron en Taylor Farms como la fuente de la lechuga, y la empresa retiró del mercado lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

El retiro del mercado de Taylor Farms incluyó miles de ensaladas envasadas que combinaban lechuga iceberg con otras verduras. Los productos se enviaron a importantes cadenas de restaurantes de Estados Unidos, incluidas Yum Brands, propietaria de Taco Bell, Pizza Hut y KFC.

La FDA ha concluido con las inspecciones in situ y con la recolección de muestras en los productores de lechuga iceberg y en la planta de procesamiento en México, informó la agencia el viernes. La FDA indicó que las muestras de las inspecciones in situ están pendientes de análisis.

El brote llamó la atención a un problema que empeora: los reguladores de Estados Unidos están realizando menos inspecciones internacionales para detectar productos agrícolas contaminados antes de que lleguen a los platos de los estadounidenses.