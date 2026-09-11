Tu móvil viaja contigo, pero Internet no: los problemas digitales que aparecen al conectarte desde otro país y cómo prevenirlos

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Cruzar una frontera apenas cambia el aspecto de un teléfono, pero puede cambiar bastante la forma en que se conecta a Internet.

La Comisión Europea constató en un estudio publicado en 2025 que la calidad de la conexión en roaming puede empeorar de forma notable respecto a la red utilizada en el país de origen: las velocidades de descarga fueron inferiores a las de la red doméstica en el 76 % de las pruebas analizadas y también quedaron por debajo de las de la red visitada en el 80 % de los casos.

La cuestión tampoco se limita a la velocidad o a que una aplicación tarde unos segundos más en cargar.

Al cambiar de país pueden entrar en juego el roaming, las restricciones geográficas, las redes Wi-Fi públicas, los sistemas de autenticación y unas amenazas de seguridad que no desaparecen por estar de vacaciones.

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El problema es que muchas de estas situaciones resultan invisibles hasta que algo falla: una cuenta que solicita verificaciones adicionales, una web que deja de estar disponible, una conexión que se vuelve extrañamente lenta o una red pública que no era tan inocente como parecía.

El roaming no siempre significa "Internet como en casa"

La calidad de la cobertura depende de las redes disponibles en el lugar visitado y de los acuerdos de roaming del operador, y la propia Comisión Europea ha documentado diferencias de rendimiento entre la conexión doméstica y la utilizada durante el viaje. Estrategia Digital Europea

Fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo, además, las reglas cambian y no existe una obligación general de aplicar el mismo precio que en el país de origen.

El Reino Unido es un buen ejemplo de esa letra pequeña que puede pasar desapercibida: el régimen europeo de roaming ya no se aplica allí, aunque determinados operadores han decidido mantener condiciones similares para sus clientes.

Por eso conviene comprobar antes del viaje qué tarifa de datos se aplica en el destino, qué cantidad de gigabytes está incluida y si existen límites específicos.

Una consulta de cinco minutos antes de salir puede evitar una factura bastante menos divertida a la vuelta.

Una red Wi-Fi gratuita puede salir cara de otra manera

Aeropuertos, hoteles, estaciones, cafeterías y centros comerciales ofrecen Wi-Fi porque resulta cómodo, pero comodidad y seguridad no son sinónimos.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte de que una red Wi-Fi pública no debe considerarse automáticamente segura y recomienda extremar las precauciones al introducir información personal o acceder a cuentas sensibles.

El escenario especialmente delicado aparece cuando una conexión pública se combina con una página falsa, una configuración deficiente del dispositivo o algún intento de interceptar las comunicaciones.

ENISA también identifica las redes Wi-Fi públicas de hoteles, cafeterías y aeropuertos como un entorno en el que pueden producirse ataques de intermediario, conocidos como man-in-the-middle.

La recomendación más sencilla sigue siendo también una de las más eficaces: utilizar los datos móviles o un punto de acceso propio cuando sea posible, especialmente para operaciones delicadas.

Cuando sea imprescindible recurrir a una red pública, conviene comprobar que las páginas utilizadas empleen HTTPS y evitar operaciones especialmente sensibles si existen alternativas.

La FTC recuerda además que HTTPS cifra la comunicación entre el dispositivo y el sitio web, aunque eso no convierte una Wi-Fi pública en una red de confianza.

Para conexiones públicas especialmente sensibles, organismos como ENISA y el FBI contemplan el uso de una VPN como una capa adicional de protección.

En este contexto, servicios como Surfshark pueden aparecer entre las herramientas disponibles para establecer una conexión VPN, aunque una VPN no sustituye al resto de medidas de seguridad.

En un ordenador, por ejemplo, una VPN PC puede proteger el tráfico entre el equipo y el servidor VPN, pero no puede impedir que una persona entregue voluntariamente sus credenciales a una página de phishing.

Ese matiz importa bastante.

Una VPN no convierte una red sospechosa en una especie de búnker digital ni corrige una contraseña reutilizada, una aplicación maliciosa o un dispositivo sin actualizar.

El verdadero problema puede estar en el enlace que parece legítimo

El cambio de país también altera el contexto en el que se utiliza el teléfono.

Billetes electrónicos, reservas, aplicaciones de transporte, mapas, servicios bancarios y mensajes de aerolíneas generan un flujo constante de notificaciones, correos y enlaces durante un viaje.

Ese ruido digital crea un terreno especialmente cómodo para el phishing.

Durante un viaje, un mensaje del tipo «confirmar reserva», «actualizar datos del vuelo» o «verificar el pago» puede resultar especialmente convincente porque encaja con una actividad real que está sucediendo en ese momento.

La mejor defensa no consiste en memorizar una lista interminable de trucos, sino en cambiar el procedimiento.

Los enlaces relacionados con cuentas, pagos o reservas deberían abrirse desde la aplicación oficial o introduciendo directamente la dirección del servicio, en lugar de hacerlo desde un mensaje inesperado.

El FBI recomienda precisamente evitar los enlaces sospechosos relacionados con cuentas y acudir directamente a la web oficial cuando exista alguna duda sobre su legitimidad.

La autenticación multifactor añade otra barrera si una contraseña acaba siendo comprometida.

Un teléfono actualizado vale más que muchas precauciones improvisadas

La seguridad durante un viaje empieza antes de llegar al aeropuerto.

Un teléfono o un ordenador pendiente de actualizaciones puede conservar vulnerabilidades conocidas que los atacantes saben explotar, independientemente del país desde el que se conecte.

El FBI recomienda mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, activar las actualizaciones automáticas cuando sea posible y utilizar bloqueo mediante código o biometría.

También resulta recomendable activar las funciones de localización y borrado remoto que ofrecen los principales sistemas operativos.

La razón es bastante menos sofisticada que muchos ataques informáticos: un teléfono perdido en un tren, un taxi o un alojamiento puede acabar siendo un problema físico antes que digital.

Bluetooth, Wi-Fi y otras conexiones inalámbricas que no estén siendo utilizadas pueden desactivarse para reducir superficies de exposición innecesarias.

Las aplicaciones instaladas merecen una revisión similar.

Descargar una aplicación fuera de las tiendas o fuentes oficiales, conceder permisos que no guardan relación con su función o mantener software que ya no se utiliza son pequeñas decisiones que aumentan el margen de riesgo.

También conviene evitar dejar sesiones abiertas en equipos compartidos o prestados, especialmente cuando contienen información de cuentas personales.

Y hay un detalle muy poco tecnológico que sigue teniendo bastante importancia: la pantalla también puede ser observada.

Viajar conectado exige separar comodidad de confianza

La gran paradoja del viaje digital es que la conexión resulta más necesaria precisamente cuando el entorno es menos familiar.

Una red desconocida, una aplicación que solicita permisos inesperados, un mensaje urgente o una web que cambia de apariencia pueden parecer detalles menores cuando existe prisa por llegar a una puerta de embarque.

Ahí está precisamente el riesgo.

La tecnología utilizada durante un viaje no necesita convertirse en una fortaleza inexpugnable, pero sí debería funcionar con una regla bastante simple: cuanto menos conocida sea la conexión o el servicio, menos información sensible debería circular por él.

El teléfono cruza fronteras en el bolsillo y mantiene el mismo número, las mismas aplicaciones y las mismas fotos, pero la infraestructura que lo conecta al otro lado puede ser distinta.

Entender esa diferencia permite tomar mejores decisiones sin caer en la paranoia digital, que tampoco ayuda demasiado.

Al final, la seguridad durante un viaje no depende de encontrar una herramienta mágica, sino de asumir algo bastante básico: estar conectado no significa estar en un entorno de confianza.

Y esa pequeña diferencia puede ser la que evite que un viaje termine con algo más que fotos, billetes usados y un montón de notificaciones acumuladas.