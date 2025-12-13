logo pulso
Cultura

A escena la pastorela "La caja misteriosa"

Por Estrella Govea

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
Las funciones de "La caja misteriosa" por parte del grupo teatral Bilocación continuarán este sábado 13 y domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas en la Casa Museo Mariano Jiménez, donde el público podrá ver esta pastorela clásica escrita por Dante del Castillo.

La puesta en escena presenta la obra que desde 1975 forma parte del repertorio navideño en México y su breve temporada en SLP llega a su tramo final.

La obra presenta la travesía de cinco pastores y pastoras que buscan llegar a Belén durante la noche del nacimiento del Niño Jesús. El conflicto surge cuando Satanás captura al Espíritu de la Luz, responsable del brillo de la estrella que guía a los viajeros, y lo encierra en una caja. A partir de ese hecho se desarrolla una comedia que explora las tensiones entre lo divino y lo cotidiano mediante personajes reconocibles.

La propuesta incorpora títeres de varilla y un títere bocón, elementos que complementan el tono humorístico del texto y permiten un ritmo ágil en sus 40 minutos de duración. La obra mantiene la estructura tradicional de las pastorelas, pero se apoya en recursos escénicos que acercan la historia a las niñas, los niños y sus familias.

