Anuncian ganadores del Concurso de Platillos Navideños

Se dieron a conocer los resultados del Concurso de Platillos Tradicionales Navideños 2025 tras concluir el proceso de degustación y deliberación del jurado, una actividad que buscó reconocer recetas ligadas a la cocina doméstica y festiva de San Luis Potosí durante la temporada decembrina.

La convocatoria de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado estuvo dirigida a personas mayores de 18 años residentes en el estado, quienes participaron de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes. Cada propuesta incluyó un platillo y una bebida tradicional, acompañados por el registro fotográfico del proceso de preparación y la entrega de la receta impresa, con el fin de documentar prácticas culinarias vigentes en distintos municipios.

La evaluación se realizó a partir de degustaciones programadas en la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos. El jurado valoró que los platillos correspondieran a preparaciones de consumo habitual en Navidad dentro del estado, así como la claridad en la explicación de su origen, uso y forma de elaboración.

El primer lugar fue otorgado a Belladira Sánchez Martínez por su Tamal de puerco en salsa roja acompañado de ponche de frutas. El segundo sitio correspondió a Luis Fernando Reynoso Salas con Pierna en salsa de ciruela con pasta a los tres quesos, mientras que el tercer lugar fue para María Luisa Pérez Medellín con Revolcaditas de pan y queso. Además, se concedió una mención honorífica a Juan Ramón Trejo Gómez por su Ensalada navideña.

El certamen permitió visibilizar recetas que forman parte del intercambio familiar y comunitario en fechas decembrinas, así como reconocer el trabajo de quienes preservan estos saberes desde la práctica cotidiana.