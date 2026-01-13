logo pulso
Aprender a mirar, exposición en el Centro de las Artes

Por Estrella Govea

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
La exposición colectiva Aprender a mirar se presenta en el Museo de Sitio del Centro de las Artes de San Luis Potosí como parte de las actividades de Fotovisión 2025. La muestra reúne obras de participantes del Taller Ambulante de Fotografía, un programa impulsado por Grupo México que trabaja con comunidades fuera de los circuitos artísticos tradicionales.

La exhibición se desarrolla a partir de una selección de imágenes que surgen del ejercicio cotidiano de observar el entorno. Paisajes, escenas domésticas, oficios y fragmentos de vida comunitaria aparecen registrados desde miradas personales que priorizan la experiencia directa y la relación con el territorio.

Las fotografías muestran distintas formas de aproximarse a la memoria y a los espacios habitados. Cada serie plantea un ejercicio de observación donde lo común adquiere nuevos significados, sin recurrir a artificios visuales ni a narrativas cerradas, y deja al espectador la tarea de establecer sus propias lecturas.

En la muestra participan personas de edades y perfiles diversos, formadas dentro del Taller Ambulante de Fotografía, un programa que combina enseñanza técnica, trabajo de campo y acompañamiento narrativo. El proyecto parte de la premisa de que la fotografía puede funcionar como herramienta para contar historias locales desde quienes las viven.

Aprender a mirar propone entender la imagen como un proceso colectivo y situado. La exposición abre un diálogo entre creación contemporánea y contexto social, y se mantiene abierta al público de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con entrada libre los miércoles.

