La Casa Museo Manuel José Othón presentará una nueva edición del programa "Todos los lunes son de Palique" el próximo 30 de marzo a las 19:30 horas, la sesión llevará por título "Bolereando con grandes compositores. Disfrutando la música con José Adolfo Rodríguez", y estará centrada en la interpretación del bolero y la canción popular.

En esta ocasión participará José Adolfo Rodríguez, intérprete radicado en San Luis Potosí con una trayectoria musical activa desde 1980. Su repertorio abarca música mexicana, bolero y balada, con presencia constante en espacios culturales y encuentros musicales.

El programa contempla un recorrido por composiciones representativas del bolero, género que ha mantenido vigencia en la tradición musical latinoamericana. La propuesta se enmarca en el formato de "Palique", que combina interpretación musical con cercanía al público en un ambiente de diálogo cultural.

A lo largo de su carrera, Rodríguez ha formado parte de agrupaciones como "Los Sembradores", "Los Decanos" de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el grupo Axtla, lo que ha consolidado su trayectoria dentro del ámbito musical universitario y popular. Su actividad lo ha llevado a presentarse en escenarios locales, así como en ciudades de Estados Unidos y Europa.

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Entre sus reconocimientos se encuentran distinciones en concursos de canto organizados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Congreso del Trabajo y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Su trabajo también se ha vinculado a la difusión cultural a través de peñas artísticas, bohemias y medios de comunicación, con participación en comunidades mexicanas en el extranjero como Chicago, Dallas, Mojácar y Cracovia.