Hoy 16 de mayo se llevara a cabo la Callejoneada de máscaras y antifaces, partiendo del Museo Nacional de la Máscara a las 19:00 horas. El recorrido avanzará por calles del Centro

Desde las 18:30 horas se iniciará con dinámicas y amenidades para las familias asistentes, en la actividad participarán alrededor de 150 integrantes de tunas y estudiantinas potosinas, además de representantes de la lucha libre, payasos, botargas, mojigangas, marmotas y saqueros.

Entre las agrupaciones mencionadas se encuentran la Estudiantina Universitaria Potosina y otras estudiantinas universitarias locales que se sumarán al recorrido con música tradicional.

La intención del recorrido es recuperar la tradición de las callejoneadas desde un enfoque más participativo, donde las máscaras y antifaces sean parte central de la experiencia.

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El evento busca que la ciudadanía no sólo observe el espectáculo, sino que también se integre al recorrido utilizando máscaras, disfraces y elementos carnavalescos.

La propuesta también incorporará a figuras de la lucha libre potosina como Trébol Negro Jr., así como integrantes del gremio de payasos, quienes estarán a cargo de dinámicas y actividades durante la jornada. Además habrá botargas y personajes infantiles con el objetivo de atraer público familiar y acercar la tradición a nuevas generaciones.

Como parte de la callejoneada se realizará un concurso para premiar las mejores máscaras y antifaces de la noche.

Los organizadores informaron que habrá dinámicas coordinadas por el gremio de payasos y premios para quienes destaquen por la creatividad de sus diseños.