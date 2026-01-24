FERIA DE LA LECTURA EN EL MUSEO DEL VIRREINATO

La Feria de la Lectura y el Arte Local (FELIAL) se realizará este 24 y 25 de enero, de 10:00 a 18:00 horas, en el Atrio del Centro Cultural del Museo del Virreinato. Esta primera edición inaugura una serie de cuatro encuentros programados a lo largo del año, con el objetivo de reunir prácticas de lectura, producción editorial y arte local en un mismo espacio.

Desde el inicio de la jornada, FELIAL propone una expo-venta permanente de libros y arte local, con la participación de librerías independientes, artistas, editoriales, escritoras y escritores potosinos, así como colectivos y escuelas de arte que compartirán información sobre su trabajo y actividades. Esta base permite que el público recorra la feria durante ambos días mientras se desarrollan las actividades paralelas.

El sábado 24 inicia a las 10:00 horas con micrófono abierto y continúa a las 11:00 horas con la lectura en voz alta Aquí cantaba el agua, a cargo de Liliana Becerra. A las 12:00 horas se presenta el documental Memoria escrita: Joaquín Antonio Peñalosa, producido por TV UASLP, con comentarios de Carolina Jayme, Gabriela d’Arbel y Miguel Ángel Duque.

La programación vespertina incluye narración oral a las 14:00 horas, lecturas a las 14:30 horas, la charla La escena fanzinera en San Luis Potosí, a las 15:00 horas y la mesa redonda Las ventajas de leer en comunidad, a las 16:00 horas. El día concluye a las 17:00 horas con la presentación musical de Afalefe y Sr. Leyva, además del taller de bordado de separadores de lectura a las 15:00 horas.

El domingo 25 comienza a las 10:00 horas con micrófono abierto y continúa a las 11:00 horas con el cuentacuentos Todos somos artistas. A las 12:00 horas se proyecta el documental Jesús “Chuy” Ramos Frías y se presenta el libro Overthinking, de Adriana Rodríguez. A las 14:00 horas se realiza el podcast en vivo La voz de la tinta, seguido por la charla Recordando los talleres literarios potosinos, a las 15:00 horas y la mesa de diálogo Escribir después del margen, a las 16:00 horas. La jornada cierra a las 17:00 horas con la presentación musical de Chipuli y el taller Fans, hagamos un fanzine cultural, programado a las 15:00 horas.

La feria se concreta a partir del trabajo colaborativo de Regala un Libro SLP y la Red de Libreros Potosinos Independientes, entre proyectos ciudadanos vinculados al libro y al arte, y se articula como un punto de encuentro entre creadoras, creadores y públicos.