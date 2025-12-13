logo pulso
Charla "Maniaco, el último Víper"

Por Estrella Govea

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
Charla "Maniaco, el último Víper"

La charla "Maniaco, el último Víper" reunirá hoy, a las 18:00 horas, a uno de los luchadores más reconocidos del pancracio nacional en el auditorio del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona". 

En esta sesión, el ex luchador Toshiro, figura de la Arena Margarita y actualmente mascarero, conducirá la conversación y marcará el rumbo del diálogo para revisar los primeros pasos de Jesús García Silva, mejor conocido como Maniaco. Desde sus colaboraciones con Capricornio Negro hasta su debut formal junto al luchador Centinela en el gimnasio Tauro durante los años ochenta, el relato permitirá reconstruir una etapa poco documentada de la lucha local.

