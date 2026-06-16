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La charla "Manuel José Othón, un potosino" se realizará este 16 de junio a las 19:30 horas, en en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, como parte de la conmemoración del aniversario del nacimiento del escritor y estará a cargo de Belén Romero. Durante la charla se presentará un recorrido por la trayectoria de Othón, desde sus primeros años de formación en San Luis Potosí hasta su consolidación como poeta, dramaturgo, cuentista y periodista.

El encuentro también ofrecerá un acercamiento a los espacios culturales y literarios en los que participó, así como a las publicaciones donde difundió su trabajo a lo largo de su carrera. Nacido el 14 de junio de 1858 en San Luis Potosí, Manuel José Othón estudió humanidades y derecho, profesión que ejerció en distintos estados del país.

Paralelamente desarrolló una amplia producción literaria que lo llevó a colaborar en periódicos y revistas de su tiempo, además de integrarse a círculos intelectuales y formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua.

Entre sus obras destacan Después de la muerte (1884), Lo que hay detrás de la dicha (1886) y Poemas rústicos (1902), considerado uno de los títulos más importantes de su producción. También escribió cuentos, crónicas y piezas teatrales que contribuyeron a consolidar su reconocimiento dentro de las letras nacionales. Su poema "Himno de los bosques" figura entre los textos más recordados de su trayectoria.

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La relevancia de Manuel José Othón permanece vigente a más de un siglo de su fallecimiento, ocurrido en 1906. Su aportación a la literatura mexicana continúa presente en estudios, homenajes y actividades de divulgación cultural. En San Luis Potosí, su nombre también identifica uno de los premios literarios más importantes del estado, otorgado desde 1952 dentro del Certamen 20 de Noviembre en las categorías de poesía, narrativa y dramaturgia.