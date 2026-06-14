Disco Afrika se proyecta en la Cineteca Alameda

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Disco Afrika: A Malagasy Story, ópera prima del director malgache Luck Razanajaona, se proyecta en la Cineteca Alameda, una producción que combina el drama de formación juvenil con una reflexión sobre la corrupción y el despertar político en Madagascar.

La cinta podrá verse este14 de junio a las 15:00 horas, el 15 y 16 de junio a las 19:30 horas, y el 17 de junio a las 17:00 horas.

Estrenada internacionalmente en 2023, la película sigue la historia de Kwame, un joven de 20 años que trabaja en minas clandestinas de zafiro. Tras un acontecimiento inesperado, regresa a su ciudad natal, donde se reencuentra con su madre y sus amigos de infancia, al tiempo que enfrenta la corrupción que afecta a su país. En medio de ese contexto, deberá decidir entre el dinero fácil y la lealtad a su comunidad, entre el individualismo y una creciente conciencia política.

A través de la experiencia de su protagonista, Disco Afrika aborda problemáticas contemporáneas de Madagascar como la explotación de recursos naturales, las desigualdades sociales y las consecuencias de la corrupción política.

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Al mismo tiempo, recupera la memoria de los movimientos de resistencia y las luchas por la justicia social que marcaron al país durante la década de 1970.

La película ha sido reconocida por la crítica internacional por ofrecer una mirada poco habitual al cine africano contemporáneo. Su estreno europeo tuvo lugar en la sección Generation 14plus de la Berlin International Film Festival, donde recibió una mención especial de la asociación alemana de cines de arte y ensayo. Además, se convirtió en la primera producción seleccionada por Madagascar para competir por una nominación al Óscar como Mejor Película Internacional.

Con una duración de 81 minutos y filmada en lengua malgache, la película más allá de la denuncia social, destaca por la manera en que une la música, la memoria colectiva y la búsqueda de identidad de una nueva generación.