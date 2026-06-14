Talleres en laEscuela de Iniciación Artística

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La Escuela de Iniciación Artística del Centro de las Artes de San Luis Potosí abrió su oferta de talleres de verano 2026 dirigida a niñas y niños interesados en acercarse a distintas disciplinas artísticas durante el periodo vacacional.

La programación contempla actividades enfocadas en música, artes visuales y propuestas interdisciplinarias, con el propósito de ofrecer espacios de aprendizaje y expresión artística para diferentes grupos de edad. Los cursos se desarrollarán bajo un esquema formativo que combina actividades recreativas con ejercicios de exploración creativa.

Entre las opciones disponibles se encuentra el taller de Iniciación a la Música, donde las y los participantes podrán conocer aspectos básicos del canto y algunos instrumentos musicales. También se impartirá Experiencia Artística en Vacaciones, un curso que reúne elementos de música, teatro, danza y artes visuales.

La oferta incluye además un taller de Fotografía orientado al uso creativo de la imagen, así como Pintura Infantil, enfocado en la experimentación con técnicas plásticas y el desarrollo de la expresión visual. Para niñas y niños en edad preescolar se ofrecerá Pingüicas, Taller Interdisciplinario de Artes, diseñado como una primera aproximación a distintas manifestaciones artísticas.

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Las Escuelas de Iniciación Artística forman parte de un modelo educativo impulsado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el cual busca acercar a las infancias a las artes mediante experiencias de aprendizaje vinculadas con la creatividad, la expresión y la apreciación cultural.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles de horarios, edades y costos en la programación publicada por el Centro de las Artes de San Luis Potosí.

Para informes e inscripciones, el área de Servicios Escolares brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.