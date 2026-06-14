LIBRE, PROPUESTA INDEPENDIENTE CREADA EN SLP

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En un contexto donde gran parte de los contenidos audiovisuales consumidos por los jóvenes provienen de grandes plataformas y producciones nacionales o internacionales, Libre, la serie surge como una propuesta independiente creada en San Luis Potosí que busca conectar con las nuevas generaciones mediante historias de amistad, familia y sueños compartidos.

La producción potosina desarrolla una narrativa centrada en un grupo de jóvenes cuyas vidas cambian al descubrir secretos familiares que los obligan a convivir y construir nuevas relaciones. Mientras enfrentan conflictos personales y diferencias de carácter, los protagonistas encuentran en la música un espacio de encuentro que les permite unir lazos y definir su identidad.

El proyecto reúne a Alfonso Alfaro, Luigi Gallegos, Alonso Tu Don, Arath Infante, Eduardo Ibarra e Iram Galaviz, quienes integran la nueva generación de personajes de la serie. A través de ellos se exploran temas cercanos, como la búsqueda de pertenencia, las relaciones familiares, la amistad y los desafíos que implica perseguir una vocación.

Uno de los aspectos que distingue a Libre es la incorporación de música original como parte fundamental de la historia.

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Más allá de acompañar las escenas, las canciones se convierten en una herramienta narrativa que permite expresar emociones, conflictos y aspiraciones de los personajes.

Desde una visión independiente, Libre apuesta por generar contenido audiovisual pensado para el público juvenil, combinando entretenimiento con mensajes positivos.

La serie plantea que los lazos familiares pueden construirse no sólo a partir de la sangre, sino también mediante la amistad, el apoyo mutuo y los proyectos compartidos.

Disponible a través de su canal oficial de YouTube, la producción representa además una muestra del trabajo creativo que se desarrolla en San Luis Potosí dentro del ámbito audiovisual.