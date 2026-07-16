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Rolando Jiménez Turégano impartirá la charla "Una historia de futbol y cultura", hoy jueves 16 de julio, a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón, en ella se hará un recorrido por la relación entre el balompié y la vida cultural de San Luis Potosí, a partir de la experiencia y el trabajo de investigación de uno de los principales cronistas del deporte en la entidad.

La sesión estará encabezada por Rolando Jiménez Turegano, contador público y auditor por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien ha desarrollado una trayectoria vinculada al futbol desde distintos ámbitos. Fue Deportista Universitario del Año en 1975 y ha participado como jugador, entrenador, dirigente, directivo y promotor del desarrollo de este deporte en el estado. Uno de los ejes de la charla será la manera en que el futbol forma parte de la historia social y cultural de San Luis Potosí.

Jiménez Turégano también es autor del libro Entrega sin Límite. Historia del Futbol en San Luis Potosí, publicación que documenta la evolución del balompié en la entidad y que sirve como referencia para comprender su presencia en distintas generaciones y espacios de la vida pública.

Además de su experiencia deportiva, el ponente ha participado en la organización de eventos nacionales e internacionales, ha impartido clases en instituciones de educación superior y ha ofrecido conferencias sobre historia del deporte, Juegos Olímpicos y cultura. Desde 1976 mantiene una trayectoria en radio, prensa escrita y televisión, donde ha desarrollado trabajo como periodista especializado en temas deportivos.

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La charla abrirá un espacio para revisar la historia del futbol potosino desde una perspectiva que va más allá de los resultados deportivos.

A través de anécdotas, documentos y experiencias, Jiménez Turegano tomará la forma en que este deporte ha acompañado la vida cotidiana, la identidad y la memoria de varias generaciones en San Luis Potosí.