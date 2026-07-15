Guatemala prepara repatriación de restos de Miguel Ángel Asturias

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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala anunció el miércoles las actividades programadas para celebrar en octubre la repatriación de los restos del escritor Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967, que actualmente descansa en París.

Acciones de la autoridad

En 2024 el presidente Bernardo Arévalo anunció que su gobierno traería al país los restos del literato, muerto en 1974 durante su exilio en España.

Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes, señaló que los restos del laureado escritor quedarán depositados el 19 de octubre —día de su nacimiento—en el Gran Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, situado en Ciudad de Guatemala y obra del escultor Efraín Recinos.

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El monumento funerario, diseñado por el arquitecto guatemalteco Alejandro Paz, se ubicará en una explanada del Gran Teatro Nacional. Es una estructura minimalista que estará mirando en dirección al sur, hacia cuatro volcanes que rodean a la capital. Estará conformado por dos vigas gemelas de concreto y un faro de luz; en el centro habrá un busto de Asturias realizado por el escultor guatemalteco Roberto González Goyri.

En la base habrá una pieza escultórica que representa un marcador de juego de pelota maya que además tendrá frases de sus libros, mientras que el área estará abastecida con tierra de los 22 departamentos de Guatemala. La urna que guardará las cenizas del escritor será en forma de semilla de maíz para recordar una de sus grandes obras literarias: "Hombres de Maíz".

¿Qué declararon familiares y autoridades?

La obra de Asturias está basada en una fuerte crítica social, en la mitología maya y el surrealismo. Su trayectoria como escritor se combinó con una carrera diplomática que finalmente lo llevó a ser desterrado en 1954 por la dictadura del general Carlos Castillo Armas, que gobernó el país de 1954 a 1957 tras un golpe de Estado respaldado por la CIA (agencia central de inteligencia estadounidense) y Estados Unidos. El régimen también le quitó el pasaporte y la nacionalidad guatemalteca.

El escritor murió en Madrid, aunque sus restos fueron enterrados en el cementerio francés de Père-Lachaise. "Pero siempre quiso regresar a Guatemala", acotó Méndez Salinas.

Sandino Asturias, nieto del nobel, dijo a The Associated Press que "Guatemala tiene una deuda histórica que queremos saldar, por haber vivido y fallecido (el escritor) fuera de su país".

"Es una forma de ser coherente con una persona que dio su vida por su país y siempre vivió desterrado; siempre se le negó regresar, fue exiliado y perseguido por las dictaduras" dijo Asturias.

El nieto del nobel dijo que la familia realizará los trámites de exhumación, cremación y repatriación de los restos del literato y que el Estado guatemalteco les está apoyando en tal acción.

Entre otras actividades, también se llevará a cabo la edición de la obra literaria de Asturias en idiomas mayas, visitas a la casa donde vivió, ceremonias mayas e intervenciones culturales como la cantata escénica "La Tumba del Gran Lengua", del reconocido músico Joaquín Orellana.

"Asturias es el único premio nobel de Latinoamérica que no está enterrado en su país", por lo que es importante su retorno, dijo Méndez Salinas.