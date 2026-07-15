Soda Stereo por la Orquesta Sinfónica Universitaria

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La música de Soda Stereo llegará al formato sinfónico el 17 de julio con el concierto Soda Stereo Sinfónico, una producción que reunirá a la Orquesta Sinfónica Universitaria y a Soda All Stars en el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200).

La presentación, programada para las 20:00 horas, propone un recorrido por algunas de las composiciones que marcaron la trayectoria de la agrupación argentina.

El repertorio incluye temas como Persiana Americana, Cuando pase el temblor, En la ciudad de la furia, Corazón Delator y Té para Tres, canciones que serán interpretadas con arreglos para orquesta sinfónica

La propuesta conserva la estructura de las obras originales e incorpora nuevos matices a partir de la instrumentación orquestal.

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El proyecto reúne a la Orquesta Sinfónica Universitaria con Soda All Stars, agrupación encabezada por el músico y cantante argentino Nico Infante, acompañado por Avi Michel, integrante de Ritmo Peligroso, y Germán Arroyo, de La Gusana Ciega.

El concierto integra interpretación en vivo y una producción visual basada en distintos momentos de la historia de Soda Stereo.

A casi cuatro décadas del surgimiento de la banda conformada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, su catálogo permanece como una referencia del rock en español. Sus discos y canciones mantienen presencia en distintas generaciones, lo que ha dado origen a proyectos que recuperan su música desde diversos formatos, entre ellos el sinfónico.

La producción de Soda All Stars ha recorrido distintos países de Latinoamérica con este homenaje dedicado a la agrupación argentina.

En San Luis Potosí, el concierto ofrecerá una nueva lectura de ese repertorio mediante el diálogo entre una banda de rock y una orquesta.

Los boletos ya están disponibles en la plataforma Tixygo y en la taquilla del Centro Cultural Universitario Bicentenario, con localidades de 400 pesos en Preferente, 350 pesos en Luneta y 200 pesos en Primer Piso, además de los cargos por servicio.

Pies de foto

El concierto propone un recorrido musical que marcó la trayectoria de la agrupación argentina.