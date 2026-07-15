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La trayectoria de la actriz potosina Lupe Vélez será el eje de la charla "Mexican Spitfire: Lupe Vélez y el mito del amor romántico", que se llevará a cabo este 15 de julio, a las 19:00 horas, en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona y estará a cargo del Dr. Saúl Hernández.

La conversación propone revisar la carrera de una de las primeras artistas mexicanas que alcanzó reconocimiento en Hollywood, así como las narrativas que han marcado su imagen pública.

Nacida en San Luis Potosí como María Guadalupe Villalobos Vélez, la actriz inició su carrera en el teatro de revista antes de incorporarse a la industria cinematográfica estadounidense.

Durante las décadas de 1920 y 1930 logró consolidarse en Hollywood con producciones como The Gaucho y, posteriormente, con la serie de películas Mexican Spitfire, que la convirtió en una figura reconocida por el público internacional.

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La charla abordará la relevancia de Lupe Vélez dentro de la historia del cine, al ser una de las primeras mexicanas en construir una carrera de alcance internacional.

Su trabajo contribuyó a abrir espacio para intérpretes nacionales en la industria cinematográfica estadounidense y la posicionó como una de las figuras más representativas de su generación.

Otro de los ejes del encuentro será el análisis del mito del amor romántico que durante décadas acompañó la figura de la actriz. A partir de este enfoque, Hernández revisará cómo diversos relatos sobre su vida personal y su muerte llegaron a eclipsar su trayectoria artística, además de reflexionar sobre la construcción de esos discursos en torno a las mujeres dentro de la cultura popular.