Cien años del reloj del Edificio Central

"El reloj y su reina. 100 años del reloj del Edificio Central" es la exposición con la que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) conmemora el centenario del reloj instalado en lo alto de su Edificio Central, una pieza mecánica que desde 1926 ha marcado el ritmo cotidiano de la vida universitaria y forma parte del paisaje del Centro Histórico de la ciudad.

La muestra ubicada en el mismo edificio, propone una revisión histórica del reloj como objeto funcional y como símbolo compartido. A lo largo del recorrido se reconstruye su llegada, su permanencia y su relación con generaciones de estudiantes que organizaron horarios, entradas y salidas bajo el sonido de sus campanadas, cuando el edificio albergaba desde secundaria y preparatoria hasta las primeras carreras universitarias.

El contenido de la exposición se conforma por 20 fotografías históricas que documentan escenas de la vida académica y social en torno al Edificio Central, acompañadas de textos que contextualizan el valor del reloj dentro de la memoria universitaria. Los materiales provienen del Centro de Documentación Histórica "Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga", la Hemeroteca y el Archivo Histórico del Estado.

Uno de los ejes narrativos es la presencia de Pachita I, reina estudiantil que inauguró el reloj en 1926, representada a través de la copa conmemorativa conservada por la universidad. Este elemento permite observar cómo el acontecimiento técnico se entrelazó con las prácticas culturales y sociales de la comunidad estudiantil de la época.

La exposición permanece abierta al público hasta el 27 de febrero, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas.