logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Cien años del reloj del Edificio Central

Por Estrella Govea

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Cien años del reloj del Edificio Central

"El reloj y su reina. 100 años del reloj del Edificio Central" es la exposición con la que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) conmemora el centenario del reloj instalado en lo alto de su Edificio Central, una pieza mecánica que desde 1926 ha marcado el ritmo cotidiano de la vida universitaria y forma parte del paisaje del Centro Histórico de la ciudad.

La muestra ubicada en el mismo edificio, propone una revisión histórica del reloj como objeto funcional y como símbolo compartido. A lo largo del recorrido se reconstruye su llegada, su permanencia y su relación con generaciones de estudiantes que organizaron horarios, entradas y salidas bajo el sonido de sus campanadas, cuando el edificio albergaba desde secundaria y preparatoria hasta las primeras carreras universitarias.

El contenido de la exposición se conforma por 20 fotografías históricas que documentan escenas de la vida académica y social en torno al Edificio Central, acompañadas de textos que contextualizan el valor del reloj dentro de la memoria universitaria. Los materiales provienen del Centro de Documentación Histórica "Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga", la Hemeroteca y el Archivo Histórico del Estado.

Uno de los ejes narrativos es la presencia de Pachita I, reina estudiantil que inauguró el reloj en 1926, representada a través de la copa conmemorativa conservada por la universidad. Este elemento permite observar cómo el acontecimiento técnico se entrelazó con las prácticas culturales y sociales de la comunidad estudiantil de la época.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La exposición permanece abierta al público hasta el 27 de febrero, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Emotivo homenaje a Elena Poniatowska en su fundación
Emotivo homenaje a Elena Poniatowska en su fundación

Emotivo homenaje a Elena Poniatowska en su fundación

SLP

El Universal

La fundación de Elena Poniatowska se llena de arte y reconocimientos en honor a la escritora

Imelda Aguirre, nueva directora del INAH en San Luis Potosí
Imelda Aguirre, nueva directora del INAH en San Luis Potosí

Imelda Aguirre, nueva directora del INAH en San Luis Potosí

SLP

Estrella Govea

FERIA DE LA LECTURA EN EL MUSEO DEL VIRREINATO
FERIA DE LA LECTURA EN EL MUSEO DEL VIRREINATO

FERIA DE LA LECTURA EN EL MUSEO DEL VIRREINATO

SLP

Estrella Govea

Participarán librerías independientes, artistas, escritoras y escritores potosinos, así como colectivos y escuelas de arte

ALGUNA VEZ PAPÁ
ALGUNA VEZ PAPÁ

ALGUNA VEZ PAPÁ

SLP

cale agundis