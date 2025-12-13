CIERRA TEMPORADA

Las últimas funciones de "La fragilidad de los justos", creación de Eurídice Coronado Lucio, que El Rinoceronte Enamorado presenta en colaboración con la Fundación Música para la Vida A.C. continúa su breve temporada este sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas y concluye mañana domingo 14 a las 13:00 horas en el Rino.

La puesta, dirigida por Jesús Coronado con dirección musical de Armando Corado, entrelaza tres hechos ocurridos entre 2014 y 2015: el secuestro de niñas en Nigeria, el asesinato de menores en Palestina y el naufragio de jóvenes migrantes en el mar Egeo. Estos sucesos funcionan como punto de partida para explorar las implicaciones de la violencia global y sus efectos sobre la infancia, entendida aquí como un territorio vulnerable y, al mismo tiempo, capaz de resistencia.

El montaje se construye como un mosaico donde convergen Asabe, Abdel y Abdullah, personajes que exponen sus historias desde una distancia geográfica que no anula sus vínculos con experiencias reconocibles en cualquier comunidad. La dramaturgia plantea un tránsito entre lo social, lo político y lo poético, sin perder de vista la pregunta sobre cómo enfrentar un mundo marcado por el desamparo.

En escena participan tres intérpretes, Rocío Romo, Tristán Garrido y Darío Parga, acompañados por un ensamble juvenil de nueve músicos que amplían el lenguaje de la obra con distintas sonoridades. A este trabajo se suma un equipo creativo integrado por Luis Manuel Aguilar en escenografía e iluminación, Angustias Lucio en vestuario, Tristán Garrido en coreografía, Ricardo Anaya en diseño gráfico y Gerardo Pardo en la producción ejecutiva.

Con estas funciones, se concluye una temporada que apuesta por una mirada crítica hacia la realidad contemporánea desde la teatralidad y la música en vivo. La fragilidad de los justos se despide este fin de semana tras una breve temporada que invita a reflexionar sobre historias que, aun en la distancia, continúan resonando.