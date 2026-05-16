Conciertos y muestras en los museos

Talleres, exposiciones, recorridos guiados, conciertos y dinámicas comunitarias formarán parte del programa del 16 de mayo por el Día Internacional de los Museos, concentrará actividades desde la mañana hasta la noche con propuestas dirigidas a públicos infantiles, juveniles y familiares.

Desde las 09:00 horas, el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona presentará "Viajera rompiendo murales" y mantendrá durante el día la Feria del Libro Independiente. A las 17:00 horas, el recinto cerrará actividades con el concierto "Metal y trenes", en el que participarán las bandas The Museum Ones, Dzfobia y Metamorfos.

El Museo Leonora Carrington abrirá desde las 10:00 horas la exposición colectiva "Explora el Surrealismo... Todos cabemos", en paralelo, el Centro de las Artes de San Luis Potosí realizará recorridos guiados y actividades de sensibilización sobre discapacidad con participación de la asociación Juntos.

La agenda del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes incluirá actividades participativas como el mural colectivo "Mensajes para un mundo dividido" y el rompecabezas "El mundo funciona mejor cuando cada quien aporta algo". El museo también albergará charlas y talleres infantiles organizados por el grupo Respirando con-ciencia en el marco del Día Mundial del Asma.

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En el Caja Real Centro Cultural Universitario continuará la exposición "Kimonos: Tradición en seda" junto con la actividad colectiva "Ramen de letras".

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí ofrecerá el taller de grabado en tetrapack "De la línea a la estampa", impartido por Jessica Gadga y Lucía Torres, además de recorridos guiados con artistas participantes de las exposiciones actuales.

Por su parte, el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea desarrollará los talleres "Unir un mundo dividido" y "Puentes de materia: un solo cuerpo, mil voces", ambos coordinados por Ana Castelán, además de una roda de capoeira con el grupo Longe do Mar.

Durante la tarde y noche, el Museo Nacional de la Máscara llevará a cabo la callejoneada de máscaras y antifaces con participación de tunas y estudiantinas potosinas.

También habrá recorridos guiados y talleres en el Museo del Virreinato de San Luis Potosí.

El Museo Regional Potosino transmitirá la conferencia virtual "Museología Cuir", impartida por el investigador Benjamín Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de México.