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Continua disponible la convocatoria para el Cuarto Concurso de Cuentos de Niños para Niños, dirigido a infancias de entre 6 y 12 años residentes en las regiones Centro, Media, Altiplano y Huasteca de San Luis Potosí.

El certamen contempla la presentación de cuentos de tema libre con una extensión de una a dos cuartillas. Las obras deberán ser inéditas, originales y firmadas con seudónimo. Además, no podrán participar textos que hayan concursado anteriormente ni aquellos que hayan sido publicados en medios impresos o digitales.

La convocatoria establece que un jurado integrado por especialistas en literatura infantil seleccionará un primer, segundo y tercer lugar, así como dos menciones honoríficas en cada una de las cuatro regiones del estado.

Entre los aspectos que se tomarán en cuenta destacan la creatividad, la originalidad y la calidad literaria de los trabajos. También se dará prioridad a historias que aborden temas como la equidad de género, la interculturalidad, los derechos humanos, la justicia social y los saberes regionales.

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La recepción de cuentos permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026. Los trabajos podrán enviarse por correo postal a la Dirección de Publicaciones y Literatura o por vía electrónica al correo crlvslp@hotmail.com, siguiendo los requisitos establecidos para la entrega de la obra y la documentación correspondiente.

El fallo se dará a conocer el 10 de septiembre y la ceremonia de premiación tendrá lugar el 12 de noviembre.

Los estímulos económicos se distribuirán por región y contemplan premios de 4 mil, 2 mil y mil pesos para los tres primeros lugares, además de dos menciones honoríficas de 500 pesos.

Las y los autores seleccionados recibirán un diploma y participarán en un taller literario regional.

Asimismo, los cuentos que obtengan el primer lugar en cada zona del estado serán publicados en cuadernillos ilustrados como parte de las acciones de difusión de la literatura infantil.