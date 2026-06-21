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Danza clásica en el CEART

Por Estrella Govea

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Danza clásica en el CEART
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      El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) concluirá la Temporada de Cierre de los Talleres de Artes Escénicas con una presentación dancística a cargo de los talleres Aproximación a la Danza Clásica y Danza Clásica en niveles intermedio y avanzado. La función tendrá lugar el 21 de junio a las 12:00 horas en el Teatro Polivalente.

      La actividad permitirá mostrar el trabajo desarrollado por las y los participantes durante el periodo de formación.

      A través de distintas piezas coreográficas, el alumnado compartirá los conocimientos adquiridos en torno a los principios fundamentales del ballet clásico y su aplicación dentro de la práctica escénica.

      Los talleres tienen como objetivo introducir al alumnado en el lenguaje de la danza clásica mediante el aprendizaje de elementos como la técnica, la musicalidad, la postura y la coordinación. Estos aspectos constituyen la base para el desarrollo de habilidades corporales y artísticas vinculadas con esta disciplina.

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      Asimismo, el proceso formativo busca fortalecer la relación entre el movimiento y la expresión corporal. A partir de ejercicios y secuencias propias del ballet, los participantes construyen herramientas que les permiten comprender la estructura y los recursos que caracterizan a esta manifestación artística.

      La función ofrecerá al público una muestra del avance alcanzado por estudiantes de distintos niveles y del trabajo pedagógico que sustenta la enseñanza de la danza clásica dentro de la institución, estará abierta a todo público con un costo de acceso de 80 pesos.

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