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Cultura

"VAQUEROS" LLEVA EL HORROR SLASHER A FORO SOMBRA

La compañía Hazte Brillar MX presentará la puesta en escena que combina elementos teatrales y cinematográficos

Por Estrella Govea

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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"VAQUEROS" LLEVA EL HORROR SLASHER A FORO SOMBRA
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      La compañía Hazte Brillar MX presentará la puesta en escena Vaqueros, el 21 de junio en Foro Sombra, a las 17:00 y 20:00 horas. La propuesta combina elementos teatrales y cinematográficos para desarrollar una historia inspirada en el género de horror slasher.

      Bajo la dirección creativa de Bastian Pérez y la dirección escénica de Isabella Terramoccia, la obra sigue a una compañía de teatro que se encuentra en la etapa final de preparación de una producción titulada Vaqueros.

      Lo que comienza como un proceso creativo ordinario cambia cuando los integrantes del elenco empiezan a ser perseguidos por un asesino anónimo.

      La trama plantea una constante tensión entre la ficción y la realidad. Conforme avanzan los acontecimientos, los personajes intentan descubrir la identidad de quien se oculta tras una máscara mientras enfrentan una serie de situaciones que ponen en riesgo su supervivencia.

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      La propuesta retoma recursos característicos del cine de terror, como el suspenso, el misterio y la persecución, y los traslada al espacio escénico mediante una combinación de actuaciones en vivo y elementos visuales que buscan generar una experiencia inmersiva para el público.

      El elenco está conformado por Gustavo Ipiña, Humberto Ojeda, Badillo, Getsemaní, Jepvvy, Ángel Martínez, Damián León, Lina Montserrat, Diego Martínez, Diego Alejandro, Sofía Rodríguez, Adrián Veidt, Xavier Álvarez, Mar, Azul Ita y Pao. Con esta producción, Hazte Brillar MX continúa la exploración de géneros poco frecuentes dentro de la oferta teatral local.

      La compañía ha enfocado parte de su trabajo en el desarrollo de proyectos dirigidos a públicos jóvenes y en la incorporación de nuevas formas narrativas dentro de sus montajes.

      Los boletos estarán disponibles el día de cada función en Foro Sombra, ubicado en Juan de Oñate número 340, colonia Del Valle. También podrán reservarse mediante WhatsApp al número 444 356 1658.

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