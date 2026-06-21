Conferencia Más allá de la lluvia

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En el marco de la jornada de conferencias La crisis hídrica en San Luis Potosí: causas, impactos y alternativas, en el Museo Regional Potosino, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, se presentó la conferencia La sequía no es solo falta de lluvia: ¿Por qué cada vez tenemos menos agua?, impartida por el investigador Jonathan Abraham Quintero García.

La ponencia abordó distintos factores que intervienen en la problemática hídrica de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Durante su intervención, el especialista explicó las diferencias entre sequía y desertificación. Señaló que la sequía corresponde a una disminución temporal de las precipitaciones, mientras que la desertificación implica un proceso de degradación del suelo asociado en gran medida a actividades humanas. A partir de esta distinción, planteó que la escasez de agua no puede entenderse únicamente desde fenómenos climáticos.

El investigador cuestionó los discursos que atribuyen la crisis hídrica exclusivamente al cambio climático o al consumo doméstico de la población. En contraste, expuso resultados de una investigación sobre el Valle Metropolitano de San Luis Potosí que identifica diversos factores relacionados con la gestión del agua, el crecimiento urbano, la degradación ambiental y los intereses económicos vinculados al recurso hídrico.

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Asimismo, presentó datos sobre las principales fuentes de abastecimiento de agua en la capital potosina. Indicó que la mayor parte del suministro proviene de los acuíferos subterráneos y una proporción menor de las presas que rodean la ciudad. También destacó la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la creciente profundidad de las perforaciones para extraer agua y la dependencia de un sistema que enfrenta diversos desafíos de sostenibilidad.

Quintero García analizó el funcionamiento del ciclo urbano del agua y señaló problemáticas relacionadas con la extracción, distribución y tratamiento del recurso. La exposición invitó a reflexionar sobre la necesidad de comprender la crisis hídrica como un fenómeno complejo que involucra aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos, además de las condiciones climáticas que afectan a la región.