La conferencia "El culto otomí a los antepasados en el oriente del Bajío. Aspectos generales para su comprensión", impartida por el antropólogo Ricardo López Ugalde en el Museo Regional Potosino, formó parte de la Edición Navideña de Motivos.

Durante su exposición, López Ugalde explicó que el culto otomí a los difuntos se sostiene en una serie de ideas, prácticas y vínculos que no se limitan a un calendario festivo, sino que articulan la vida comunitaria durante todo el año. Señaló que estos pueblos han desarrollado una relación específica entre memoria, territorio y ritualidad, donde la presencia de los antepasados adquiere un papel activo en la organización social. También destacó que estas comunidades, asentadas en la región guanajuatense y queretana del Bajío oriental, conservan expresiones ceremoniales que continúan siendo centrales en su identidad, a pesar de los procesos históricos que provocaron la pérdida de la lengua otomí en varias localidades.