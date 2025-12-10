logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Conferencia "El culto otomí"

Por Estrella Govea

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Conferencia "El culto otomí"

La conferencia "El culto otomí a los antepasados en el oriente del Bajío. Aspectos generales para su comprensión", impartida por el antropólogo Ricardo López Ugalde en el Museo Regional Potosino, formó parte de la Edición Navideña de Motivos.

Durante su exposición, López Ugalde explicó que el culto otomí a los difuntos se sostiene en una serie de ideas, prácticas y vínculos que no se limitan a un calendario festivo, sino que articulan la vida comunitaria durante todo el año. Señaló que estos pueblos han desarrollado una relación específica entre memoria, territorio y ritualidad, donde la presencia de los antepasados adquiere un papel activo en la organización social. También destacó que estas comunidades, asentadas en la región guanajuatense y queretana del Bajío oriental, conservan expresiones ceremoniales que continúan siendo centrales en su identidad, a pesar de los procesos históricos que provocaron la pérdida de la lengua otomí en varias localidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conferencia "Arte y cibernética"
Conferencia "Arte y cibernética"

Conferencia "Arte y cibernética"

SLP

Estrella Govea

Talleres en el Centro Cultural Municipal La Merced
Talleres en el Centro Cultural Municipal La Merced

Talleres en el Centro Cultural Municipal La Merced

SLP

Estrella Govea

Concierto de "De vuelta a los 90´s"
Concierto de "De vuelta a los 90´s"

Concierto de "De vuelta a los 90´s"

SLP

Estrella Govea

Bugonia, en la Cineteca Alameda
Bugonia, en la Cineteca Alameda

Bugonia, en la Cineteca Alameda

SLP

Estrella Govea