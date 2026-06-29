La memoria rara vez se presenta completa. Regresa en fragmentos, imágenes aisladas, colores, objetos o escenas que parecen pertenecer a distintos momentos de la vida. Sobre esa idea se construye Conversaciones a destiempo, la exposición del artista duranguense José Luis Ramírez que se exhibe en el Museo Francisco Cossío, una muestra donde cada pintura tiene un diálogo abierto entre el artista, la obra y quien la observa.

Aunque la exposición reúne una selección representativa de su trayectoria, Ramírez explica que el conjunto está integrado principalmente por obra reciente.

La intención fue mostrar el momento que atraviesa actualmente su producción pictórica y construir un recorrido en el que las piezas dialogaran entre sí desde lo emocional más que desde una secuencia cronológica.

PINTURAS QUE HABLAN, ESPECTADORES QUE RESPONDEN

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Para Ramírez, las conversaciones ocurren dentro de cada cuadro, los personajes que aparecen en sus pinturas no representan individuos específicos. Surgen conforme avanza el proceso creativo y, una vez terminados, adquieren una voz propia. El artista explica que parte de manchas, texturas y trazos aparentemente espontáneos; poco a poco esas formas encuentran un sentido hasta convertirse en figuras capaces de sostener una historia.

Sin embargo, esa historia nunca queda completamente escrita. Ramírez asegura que procura que cada visitante complete el significado de la obra desde su propia experiencia. Un mismo cuadro puede convertirse en un cuento, una canción, una memoria familiar o incluso un recuerdo que el espectador no sabía que conservaba.

"Yo procuro que quien vea la obra genere también su propia historia", explica en entrevista para Pulso Diario de San Luis. Esa participación es, para él, uno de los elementos esenciales de la exposición. Por eso define su trabajo como una propuesta participativa. Lejos de imponer una interpretación única, compara la experiencia con un buffet: cada persona toma aquello con lo que logra conectar emocionalmente y deja el resto para alguien más.

LA EMOCIÓN ANTES QUE LA TÉCNICA

Después de 26 años de trayectoria, Ramírez reconoce que su pintura ha cambiado de manera importante. Si en otro momento el interés podía centrarse en demostrar el dominio técnico, hoy busca algo distinto.

"La técnica ya no es lo más importante", señala. Lo que intenta construir ahora es una pintura que permanezca en la memoria del espectador por lo que despierta y no únicamente por cómo está ejecutada.

Ese cambio también modificó su proceso creativo. Cada mancha, línea o accidente sobre el lienzo puede convertirse en un elemento definitivo de la composición. En lugar de corregirlos, los incorpora al lenguaje de la obra y los desarrolla hasta que encuentran un equilibrio visual y emocional.

LA MEMORIA COMO UNA

CONSTRUCCIÓN INACABADA

En sus pinturas conviven referencias religiosas, objetos de la cultura popular, escenas urbanas y personajes que parecen moverse entre la ironía y la melancolía. Ninguno de esos elementos busca imponerse sobre los demás; todos funcionan como piezas de un mismo sistema simbólico que invita al espectador a descubrir nuevas relaciones conforme observa.

La memoria atraviesa prácticamente toda la exposición, aunque Ramírez evita entenderla como un archivo fijo del pasado. Para el artista, recordar implica reconstruir constantemente una experiencia. Los recuerdos cambian con el tiempo, incorporan nuevas emociones y eliminan otras, por lo que nunca permanecen iguales.

Esa condición aparece también en sus cuadros. No pretende representar un episodio específico, sino la sensación de estar recordando algo que nunca termina de definirse por completo. Desde esa lógica, las imágenes funcionan como fragmentos abiertos. Algunas evocan escenas religiosas; otras recuperan objetos cotidianos o referencias populares que el espectador puede reconocer desde experiencias completamente distintas.

Más que ilustrar el pasado, las pinturas proponen reflexionar sobre el presente a través de aquello que permanece en la memoria.

UN DIÁLOGO ENTRE GENERACIONES

La exposición incorpora además obra de Patricia Aguirre y Fernanda Morales, dos artistas duranguenses invitadas por Ramírez para ampliar el diálogo de la muestra. El pintor explica que la intención no fue sumar piezas aisladas, sino construir una conversación entre distintas generaciones y maneras de entender la pintura.

En el caso de Fernanda Morales, el punto de partida son fotografías familiares. Sus obras recuperan escenas cotidianas de la infancia, pero no para convertirlas en ejercicios de nostalgia. La artista explica que esas imágenes buscan trascender la experiencia personal. Aunque provienen de su archivo familiar, intenta que cualquier persona pueda reconocerse en ellas. "Lo personal puede volverse universal", resume.

Las poses frente a una piñata, los retratos familiares y las fotografías antiguas forman parte de una memoria compartida que rebasa a una sola familia. La paleta cromática contribuye a construir esa atmósfera suspendida, donde el tiempo parece mantenerse en pausa sin convertirse en un recuerdo idealizado.

EL RETO DETRÁS DEL MONTAJE

Más allá de la propuesta artística, José Luis Ramírez señaló que no pudo asistir a la inauguración en San Luis Potosí debido, según explicó, a la falta de apoyo institucional para realizar el viaje.

El pintor aseguró que tenía interés en acompañar la apertura y ofrecer una charla con estudiantes de arte de la entidad, pero afirmó que no recibió las facilidades necesarias para concretar su visita. "Las instituciones tienen que sumarse más a los esfuerzos de los artistas. No todo se le tiene que dejar al artista", expresó al finalizar la entrevista. Añadió que trasladar una exposición representa un trabajo importante que también debe reconocerse como parte del proceso de difusión cultural.

PINTAR PARA ABRIR PREGUNTAS

Ramírez sostiene que el arte no necesariamente ofrece respuestas. Su interés está en construir imágenes capaces de generar reflexión y permitir que cada visitante encuentre un significado distinto.

Por eso considera que, cuando un recuerdo se convierte en pintura, no pierde fuerza ni autenticidad. Al contrario, gana nuevas posibilidades de interpretación porque deja de pertenecer únicamente al artista.

En ese sentido, Conversaciones a destiempo no busca explicar la memoria, sino activar la del espectador. Cada obra funciona como un punto de partida donde la experiencia personal, la emoción y la imaginación terminan por completar una conversación que nunca ocurre exactamente de la misma manera dos veces.