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Cultura

Mi pecho está lleno de centellas, en Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Mi pecho está lleno de centellas, en Cineteca Alameda
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      El documental Mi pecho está lleno de centellas, del director mexicano Gal S. Castellanos, se proyecta en la Cineteca Alameda, esta es una producción que entrelaza el duelo, y las relaciones familiares a partir de una historia intima.

      Las funciones serán el domingo 28 de junio a las 19:00 horas, el lunes 29 de junio a las 17:00 horas, el martes 30 de junio a las 19:00 horas y el miércoles 1 de julio a las 17:00 horas. La película sigue el proceso que vive el realizador tras la muerte de su padre, mientras su madre viaja a Turquía para reencontrarse consigo misma después de iniciar una relación a distancia.

      A través de videomensajes, ambos mantienen el contacto y, conforme avanza la filmación, el propio director descubre el deseo de comenzar su transición de género, convirtiendo el documental en un retrato íntimo de dos procesos de transformación que ocurren de manera paralela.

      Lejos de ofrecer respuestas definitivas, el documental reflexiona sobre la libertad, la identidad y las formas en que las relaciones familiares cambian con el paso del tiempo.

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      El proyecto tomó alrededor de siete años de realización y ha sido reconocido por su carácter autobiográfico y por la manera en que convierte una historia personal en una reflexión universal sobre el cambio y el autodescubrimiento. 

      La película forma parte de los estrenos recientes del cine documental mexicano y representa una oportunidad para conocer una propuesta que ha destacado por su sensibilidad y honestidad narrativa.

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