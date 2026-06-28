PP VERSO EXPONE IDENTIDADES PARCIALES

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La exposición pictórica Identidades parciales, del artista PP Verso, se encuentra en el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, a través de retratos e imaginarios que desafían el estigma y la censura, reflexiona la memoria y la representación dentro de la comunidad LGBT+.

La exposición reúne una serie de obras pictóricas centradas en la exploración de símbolos, imaginarios y formas de expresión asociadas a distintas comunidades LGBTQ+. El proyecto se forma a partir de retratos y composiciones visuales que abordan la construcción de la identidad desde la experiencia individual y colectiva.

En la propuesta de PP Verso, la pintura funciona como un medio para observar la relación entre memoria, representación y presencia social.

Las piezas integran referencias culturales que remiten a códigos visuales compartidos, lo que permite establecer lecturas sobre las maneras en que se configuran las identidades en el contexto actual.

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Otro eje de la muestra se concentra en la visibilidad y la diversidad como elementos presentes en los procesos de creación y reconocimiento. Las obras plantean un recorrido visual que vincula la experiencia personal con dinámicas sociales más amplias, sin cerrar las interpretaciones del espectador.

La muestra permitirá acercarse al trabajo reciente de PP Verso y conocer una serie de piezas que dialogan con el retrato contemporáneo y sus posibilidades expresivas.