Corona de Adviento 2025: ¿Qué vela se enciende en Navidad?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- El mundo entero disfruta de las vísperas de Navidad, que suelen estar caracterizadas por prisas, compras de última hora, nostalgia y tiempo en familia preparando la cena o envolviendo regalos.

Sin embargo, entre nuevas tradiciones y tendencias que cada año imponen cómo debería celebrarse esta festividad en la cultura pop, hay una tradición que ha perdurado a lo largo del tiempo: la corona de Adviento.

Este objeto, conformado por un aro de ramas verdes y decorado con cuatro velas que se encienden progresivamente cada domingo de Adviento, representando la preparación para el nacimiento de Jesús; se ha convertido en más que una simple decoración navideña y ha trascendido a hogares que, a pesar de no ser religiosos, llevan a cabo la tradición.

Los domingos de Adviento, que este año comenzaron el 30 de noviembre, llegan a su fin este 21 de diciembre, pues Nochebuena y Navidad se celebrarán los próximos miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

Esta tradición, que representa la preparación espiritual el camino progresivo que lleva a celebrar el nacimiento de Jesús, culmina normalmente el cuarto y último domingo de Adviento. Sin embargo, algunas personas deciden prender una quinta vela que celebra la llegada del Niño Dios.

El cirio o la vela blanca se coloca al centro de la corona de Adviento y se enciende durante la cena de Navidad.

La luz del cirio representa la llegada de Cristo al mundo para iluminar los caminos de las personas y las familias suelen hacer una oración para pedir que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno.