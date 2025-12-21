TERMINA LA SERIE SINFÓNICA Y CONTINÚAN LOS CONCIERTOS EN FUNDADORES

la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP ) cerró su ciclo de conciertos decembrinos con una serie de presentaciones que recorrieron templos y espacios emblemáticos de la capital, culminando una programación que acompañó las celebraciones navideñas en distintos puntos del Centro Histórico.

A lo largo de estos conciertos, realizados en templos como la Basílica de Guadalupe, la Divina Providencia, Tlaxcala y la Catedral, la orquesta, bajo la dirección de Enrique Barrios, ofreció un programa que combinó repertorio sacro, villancicos y piezas populares, acompañado por el Coro Polifónico del SEER. Las presentaciones reunieron a familias, visitantes y transeúntes que se sumaron a las actividades culturales de fin de año.

El repertorio incluyó obras como A Christmas Festival, el Aleluya de Händel, Noche de Paz, Adeste Fideles y Joy to the World, junto con piezas tradicionales como Chilpayatito Dios y Las Posadas. El cierre de cada concierto incorporó un popurrí navideño y piezas fuera de programa como Mi Burrito Sabanero y Jingle Bells, que generaron una respuesta cercana del público.

Pero la programación navideña continúa en la Plaza de los Fundadores, donde se mantienen actividades musicales y escénicas abiertas al público. El domingo 21 de diciembre, a las 20:00 horas, se presentará el dueto de Emanuel Mendoza con un programa de guitarra y saxofón con repertorio navideño.

La agenda seguirá el lunes 22 con el cuento escénico Una Navidad sin Zig, a cargo de Ruth Dobler, y concluirá el martes 23 con un concierto navideño protagonizado por la soprano Erika Revilla y el pianista Saúl Hernández, ambos también a las 20:00 horas.