Física cuántica para todo público

El libro Cuentos cuánticos: más allá de la pseudociencia surge como una propuesta de divulgación científica impulsada por investigadoras e investigadores del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con el objetivo de acercar la física cuántica a públicos no especializados mediante recursos narrativos y visuales accesibles.

La publicación fue coordinada a partir de un proyecto previo de divulgación audiovisual desarrollado por especialistas en mecánica cuántica, quienes decidieron trasladar esas explicaciones a un formato editorial colectivo. El libro plantea desmontar ideas erróneas asociadas a la cuántica y explicar principios fundamentales desde un lenguaje claro, sin recurrir a fórmulas ni tecnicismos innecesarios.

La obra reúne ocho capítulos escritos por investigadoras e investigadores de la UASLP, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre los temas que aborda se encuentran el principio de incertidumbre, la coherencia cuántica, la computación cuántica, los estados de la materia y una revisión crítica de conceptos difundidos en la cultura popular. Uno de los capítulos se presenta en formato de cómic y explica la decoherencia cuántica desde una narrativa visual.

El desarrollo editorial destaca por su trabajo gráfico, ya que siete capítulos cuentan con ilustraciones originales realizadas por Donalli, mientras que la coordinación general estuvo a cargo del Dr. John Alexander Franco y del equipo vinculado a la serie de videos que dio origen al proyecto. Esta combinación de texto, imagen y relato busca facilitar la comprensión de fenómenos complejos sin perder rigor científico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuentos cuánticos se distribuye de manera gratuita en formato digital y cuenta con un tiraje impreso limitado, financiado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, destinado a actividades de divulgación y acercamiento comunitario. El libro puede descargarse libremente en línea y funciona como una puerta de entrada para lectores interesados en conocer cómo la física cuántica forma parte del desarrollo tecnológico y del conocimiento contemporáneo.